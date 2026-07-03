Zamlı 65 yaş aylığı 2026 Temmuz: Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellenirken 65 yaş aylığı da yeni dönemde zamlanan sosyal yardım ödemeleri arasında yer aldı. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığından yararlanan vatandaşlar, Temmuz dönemiyle birlikte uygulanacak yeni ödeme tutarını araştırmaya başladı. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 65 yaş aylığı, belirlenen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak ödenmeye devam ediyor. Peki, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı 65 yaş aylığına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte 65 yaş aylığı da yeniden belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yaşlılık maaşından yararlanan vatandaşlar, yeni ödeme dönemine ilişkin detayları araştırıyor. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen aylıklar, hak sahiplerinin hesaplarına yeni tutarlar üzerinden yatırılacak. Peki, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz 65 yaş aylığı zammı ve ödeme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler...
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi ve 65 yaş aylığı da yeniden belirlendi. Güncel ödeme tutarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek.
65 YAŞ AYLIĞI 2026 OCAK AYINDA NE KADARDI?
2026 yılının Ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) 6.393 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz dönemiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu tutar yeniden güncellendi.
65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?
65 yaş aylığı; 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almayan ve ilgili mevzuatta belirlenen gelir şartını sağlayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödeniyor. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla değerlendiriliyor.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL BELİRLENİYOR?
65 yaş aylığı, memur maaş katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yapılan güncellemeler, yaşlılık maaşına da doğrudan yansıyor. Güncel ödeme tutarı, yürürlükteki katsayı esas alınarak hesaplanıyor.
65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
65 yaş aylığı ödemeleri, hak sahiplerinin doğum yılının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi kapsamında gerçekleştiriliyor. Temmuz ayına ilişkin zamlı ödemelerin de ilgili takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.