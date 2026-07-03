Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı 65 yaş aylığı 2026 Temmuz: Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

        Zamlı 65 yaş aylığı 2026 Temmuz: Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellenirken 65 yaş aylığı da yeni dönemde zamlanan sosyal yardım ödemeleri arasında yer aldı. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığından yararlanan vatandaşlar, Temmuz dönemiyle birlikte uygulanacak yeni ödeme tutarını araştırmaya başladı. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 65 yaş aylığı, belirlenen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak ödenmeye devam ediyor. Peki, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı 65 yaş aylığına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 09:59:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte 65 yaş aylığı da yeniden belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yaşlılık maaşından yararlanan vatandaşlar, yeni ödeme dönemine ilişkin detayları araştırıyor. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen aylıklar, hak sahiplerinin hesaplarına yeni tutarlar üzerinden yatırılacak. Peki, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz 65 yaş aylığı zammı ve ödeme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler...

        2

        65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi ve 65 yaş aylığı da yeniden belirlendi. Güncel ödeme tutarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek.

        3

        65 YAŞ AYLIĞI 2026 OCAK AYINDA NE KADARDI?

        2026 yılının Ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) 6.393 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz dönemiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu tutar yeniden güncellendi.

        4

        65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

        65 yaş aylığı; 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almayan ve ilgili mevzuatta belirlenen gelir şartını sağlayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödeniyor. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla değerlendiriliyor.

        5

        65 YAŞ AYLIĞI NASIL BELİRLENİYOR?

        65 yaş aylığı, memur maaş katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yapılan güncellemeler, yaşlılık maaşına da doğrudan yansıyor. Güncel ödeme tutarı, yürürlükteki katsayı esas alınarak hesaplanıyor.

        6

        65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

        65 yaş aylığı ödemeleri, hak sahiplerinin doğum yılının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi kapsamında gerçekleştiriliyor. Temmuz ayına ilişkin zamlı ödemelerin de ilgili takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Feci olay... Otomobilin camından sarktı!

        Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarkıp düştüğü iddia edilen 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabaş'ın arkadaşı otomobil sürücüsü 21 yaşındaki C.E., olayla ilgili olarak gözaltına alındı (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        İsviçre, Cezayir'i rahat geçti!
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        Çifte vatandaşlığa yeni askerlik modeli
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        Türkiye mora büründü! İşte en güzel 8 lavanta rotası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        Tahran'da tarihi veda: Milyonlar meydanda
        "Hayatım eskisine döndü"
        "Hayatım eskisine döndü"
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!