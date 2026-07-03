Memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte 65 yaş aylığı da yeniden belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yaşlılık maaşından yararlanan vatandaşlar, yeni ödeme dönemine ilişkin detayları araştırıyor. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen aylıklar, hak sahiplerinin hesaplarına yeni tutarlar üzerinden yatırılacak. Peki, 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz 65 yaş aylığı zammı ve ödeme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler...