850 yıllık aranın ardından Güneş Tutulması ne zaman olacak? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği tam Güneş Tutulması için tarih netleşti. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i tamamen örteceği bu etkileyici gök olayı, uzun yıllar hafızalarda kalacak görüntülere sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Tam Güneş Tutulması ne zaman yaşanacak, hangi ülkelerden izlenebilecek ve Türkiye'den görülebilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
Dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kişinin takip edeceği tam Güneş tutulması için bekleyiş sürüyor. Bilim insanlarının yakından takip ettiği bu nadir gök olayı, bazı bölgelerde gündüzü kısa süreliğine geceye çevirecek. Özellikle yaklaşık 850 yıl sonra belirli bir bölgede en net şekilde gözlemlenecek tutulmanın tarihi ve görülebileceği yerler araştırılıyor. Peki, Tam Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar...
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Astronomi kaynaklarından elde edilen resmi verilere göre, yaklaşık 850 yıllık aranın ardından yaşanacak olan bu tarihi tam Güneş tutulması 22 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleşecek. 22 Temmuz 2028 günü saat 16.17’de Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle birlikte, yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki gölge Yeni Zelanda’nın üzerine düşecek.
Yeni Zelanda'nın güneyindeki Dunedin kenti, yaklaşık 850 yıldan uzun bir süredir ilk kez tam Güneş tutulmasına tanıklık edecek. The Guardian'a göre; Yetkililere göre tutulma sırasında Ay, Güneş'in önünden geçerek yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir gölge oluşturacak.
Dunedin kentinde en son 1163 yılında yaşanan tam tutulma nedeniyle, bölgede yaşayan insanlar tarihte ilk kez bu ana tanıklık etmiş olacaklar. Tam tutulma anı tam 2 dakika 51 saniye sürece. Bu süre zarfında gökyüzü kararacak ve Güneş’in yalnızca dış atmosferi olan taç tabakası çıplak gözle koruyucu ekipmanlar eşliğinde görülebilecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?
Verilen bilgilere göre 22 Temmuz 2028 tarihindeki tam Güneş Tutulmasının ana gözlem bölgesi Yeni Zelanda’nın güneyindeki Dunedin çevresi olacak. Tutulmanın tam hali, Ay’ın tam gölgesinin ulaştığı bölgelerden izlenebilecek.
Türkiye, bu tutulmanın tam tutulma hattı üzerinde yer almıyor. Bu nedenle 2028 yılındaki tam Güneş Tutulmasının Türkiye’den tam tutulma şeklinde görülmesi beklenmiyor.