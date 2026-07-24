Dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kişinin takip edeceği tam Güneş tutulması için bekleyiş sürüyor. Bilim insanlarının yakından takip ettiği bu nadir gök olayı, bazı bölgelerde gündüzü kısa süreliğine geceye çevirecek. Özellikle yaklaşık 850 yıl sonra belirli bir bölgede en net şekilde gözlemlenecek tutulmanın tarihi ve görülebileceği yerler araştırılıyor. Peki, Tam Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar...