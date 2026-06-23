A101 25 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Bu Perşembe A101 markette satışa çıkacak ürünler neler? Klima, Oyuncu Koltuğu, Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi geliyor!

A101’in 25 Haziran 2026 Perşembe günü geçerli olacak “Aldın Aldın” aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta mağazalara gelecek ürünler, teknoloji, ev yaşamı, mutfak, kişisel bakım ve outdoor kategorilerinde geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor. A101 tarafından hazırlanan yeni indirim broşüründe televizyon, oyun ekipmanları, kablosuz aksesuarlar, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra klima, soğutma sistemleri ve elektrikli ulaşım araçları da katalogda dikkat çeken gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca mutfak gereçleri, bahçe ekipmanları, dekoratif ürünler, çocuk oyuncakları ve ev düzenleyici ürünler de bu haftanın aktüel listesinde bulunuyor. İşte 25 Haziran 2026 A101 Aldın Aldın indirim broşürü haberimizde...