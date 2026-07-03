Astsubay / Subay maaşı ne kadar oldu? 2026 Temmuz memur maaşı zammı ile Astsubay / Subay maaşı ne kadar oldu?

Zamlı astsubay ve subay maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından geçtiğimiz Ocak ayına göre netleşen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda polis maaş zammı da netleşmiş oldu. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme farkının eklenmesiyle astsubay ve subay maaş zammı netleşmiş oluyor. Peki, astsubay ve subay maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte sorgulanan ayrıntılar...