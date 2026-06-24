Aşure orucunun ise Muharrem ayının 9 ve 10'uncu günlerinde ya da 10 ve 11'inci günlerinde birlikte tutulması tavsiye ediliyor. Bu nedenle Aşure Günü'nde yalnızca bir gün oruç tutmak yerine, bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte iki gün oruç tutulabiliyor.