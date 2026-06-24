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        Haberler Bilgi Gündem AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ 2026 || Aşure günü hangi dualar ve sureler okunur? Aşure günü ibadetleri zikir ve tesbihleri nelerdir?

        AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ 2026 || Aşure günü hangi dualar ve sureler okunur?

        İslam dünyasında rahmet, bereket ve paylaşma duygularının yoğun şekilde hissedildiği Aşure Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte bu mübarek günde yapılacak ibadetler yeniden gündeme geldi. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü'nde oruç tutmak, dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak gibi ibadetler tavsiye edilirken, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve aşure ikramında bulunmak da önemli gelenekler arasında yer alıyor. Peki, Aşure Günü'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? İşte Aşure günü ibadetleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in en faziletli günlerinden biri kabul edilen Aşure Günü, milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve hayır işleriyle geçiriliyor. Manevi atmosferiyle öne çıkan bu anlamlı günde oruç ibadeti, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve sadaka verme gibi davranışlar tavsiye edilirken, asırlardır sürdürülen aşure dağıtma geleneği de birlik ve beraberliğin sembolü olarak yaşatılıyor. Aşure Günü'nün faziletlerini değerlendirmek isteyenler ise "Aşure Günü ibadetleri nelerdir, bugün neler yapılmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aşure günü yapılacak ibadetler...

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        AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

        Aşure Günü'nde yapılabilecek ibadet ve hayırlar arasında şunlar yer alıyor:

        Nafile oruç tutmak, Dua etmek ve istiğfarda bulunmak, Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, akraba, komşu ve yakınlarla gönül almak, aşure yaparak paylaşmak, kırgınlıkları gidermek ve hayır işlerinde bulunmak. Aşure Günü'nde yapılacak ibadetler farz değildir. Kişiler, bu günü ibadet, dua ve hayırla değerlendirebilir.

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        AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN VE NASIL TUTULUR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre Muharrem ayında oruç tutmak müstehap kabul ediliyor.

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        Aşure orucunun ise Muharrem ayının 9 ve 10'uncu günlerinde ya da 10 ve 11'inci günlerinde birlikte tutulması tavsiye ediliyor. Bu nedenle Aşure Günü'nde yalnızca bir gün oruç tutmak yerine, bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte iki gün oruç tutulabiliyor.

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        AŞURE GÜNÜ'NDE SADAKA VERİLİR Mİ?

        Aşure Günü'nde sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve hayır yapmak uygun davranışlar arasında bulunuyor. Bu günün manevi yönünü değerlendirmek isteyenler, maddi imkânları ölçüsünde yardım faaliyetlerine katılabiliyor.

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