AYT 2026 SAAT KAÇTA? AYT kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2026 AYT sınav süresi
2026 YKS kapsamında ilk oturum olan TYT'nin tamamlanmasının ardından adayların odağı şimdi Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) çevrildi. Üniversiteye yerleşme sürecinde belirleyici rol oynayan bu oturum öncesinde öğrenciler, sınava dair tüm ayrıntıları yakından takip ediyor. Uzun süredir yoğun bir hazırlık süreci geçiren adaylar, özellikle AYT'nin yapılacağı tarih, sınavın başlama saati ve süresi gibi kritik bilgilere odaklanmış durumda. Peki, 2026 AYT sınavı saat kaçta başlayacak ve adaylara ne kadar süre verilecek? İşte ÖSYM'nin sınav takvimine göre AYT oturumuna ilişkin tüm merak edilenler…
2026 YKS’de ilk etap olan TYT geride kalırken, adaylar şimdi ikinci ve en belirleyici oturumlardan biri olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) odaklandı. Aylar süren hazırlığın ardından kritik viraja giren adaylar için sınavın tarihi, başlama saati ve süresi büyük önem taşıyor. Bu nedenle AYT oturumuna dair bilgiler, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 AYT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak ve ne kadar sürecek? İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre AYT oturumunun tüm ayrıntıları…
YKS 2026: AYT OTURUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.
AYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Türk Dili ve Edebiyatı–Sosyal Bilimler I, 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri ve 40 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmakta olup adaylara bu soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.