2026 YKS’de ilk etap olan TYT geride kalırken, adaylar şimdi ikinci ve en belirleyici oturumlardan biri olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) odaklandı. Aylar süren hazırlığın ardından kritik viraja giren adaylar için sınavın tarihi, başlama saati ve süresi büyük önem taşıyor. Bu nedenle AYT oturumuna dair bilgiler, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 AYT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak ve ne kadar sürecek? İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre AYT oturumunun tüm ayrıntıları…