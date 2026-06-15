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        Haberler Bilgi Gündem AYT 2026 SINAV TARİHİ: AYT ne zaman, saat kaçta? ÖSYM detayları açıkladı! 2026 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kaç soru, kaç dakika olacak?

        AYT 2026 NE ZAMAN? AYT saat kaçta, kaç dakika sürecek? ÖSYM detayları açıkladı! 2026 AYT kaç soru?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan milyonlarca aday için heyecan her geçen gün artarken, öğrenciler üniversite yolunda kritik öneme sahip olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunun detaylarını merak ediyor. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren adaylar, özellikle sınavın yapılacağı tarih ve saat bilgilerine odaklanmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları Haziran ayında uygulanacak. Peki, 2026 AYT ne zaman yapılacak? AYT saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM takvimine göre AYT oturumuna dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kala, üniversite hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren adaylarda heyecan giderek artıyor. Sınav sürecinin son aşamasına giren öğrenciler, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna ilişkin tarih ve saat bilgilerine yoğunlaşmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre AYT’nin hangi gün yapılacağını, saat kaçta başlayacağını ve sınav süresinin ne kadar olacağı netlik kazandı. Bu kapsamda "2026 AYT ne zaman düzenlenecek? AYT oturumu saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak?" sorularının cevabı haberimizde...

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        YKS 2026: AYT OTURUMU NE ZAMAN?

        YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

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        AYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

        AYT (Alan Yeterlilik Testi) Türk Dili ve Edebiyatı–Sosyal Bilimler I, 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri ve 40 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmakta olup adaylara bu soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek.

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        YKS 2026 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

        Sınava katılacak adayların merakla beklediği giriş belgeleri 10 Haziran tarihinde erişime sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava girecekleri okul ile salon bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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