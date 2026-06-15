CHP PM'de istifa hamlesi. İstifalar PM'yi düşürdü mü? CHP'de kriz nasıl bu noktaya geldi? Olağan Kurultay ne kadar sürer? Kurultay bilmecesi nasıl çözülür? Kurultaya gitmek yasal zorunluluk mu? Delegelerin iradesi nasıl sakatlandı? İstifalara parti tüzüğü ne diyor? Siyaset krizden nasıl etkileniyor?... Daha Fazla Göster

CHP PM'de istifa hamlesi. İstifalar PM'yi düşürdü mü? CHP'de kriz nasıl bu noktaya geldi? Olağan Kurultay ne kadar sürer? Kurultay bilmecesi nasıl çözülür? Kurultaya gitmek yasal zorunluluk mu? Delegelerin iradesi nasıl sakatlandı? İstifalara parti tüzüğü ne diyor? Siyaset krizden nasıl etkileniyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Hukukçu Av. Bülent Yücetürk, İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan ve Gazeteci Gürkan Zengin anlattı. Daha Az Göster