2026 YKS’de ilk oturumun geride kalmasıyla birlikte adayların odağı Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) kaydı. Sınava sayılı saatler kala öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ise sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan AYT giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacağı okul, bina ve salon bilgileri de netlik kazandı. Bu nedenle öğrencilerin, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AYT sınav yerleri nasıl sorgulanır? Sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte ÖSYM’nin AYT sınav giriş belgesi ekranı ve konuya ilişkin bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…