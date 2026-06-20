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        Haberler Bilgi Gündem AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | ÖSYM 2026 YKS: AYT sınav giriş belgesi nasıl alınır, AYT sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

        AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | 2026 YKS: AYT sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden öğrenilir??

        2026 YKS'de ilk oturumun tamamlanmasının ardından adayların gündeminde şimdi Alan Yeterlilik Testi (AYT) yer alıyor. Sınava katılacak öğrenciler için en önemli konuların başında ise sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM tarafından erişime açılan AYT sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgileri de belli oldu. Bu nedenle öğrencilerin sınav günü belgelerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. Peki, 2026 AYT sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM'nin AYT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuya dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        2026 YKS’de ilk oturumun geride kalmasıyla birlikte adayların odağı Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) kaydı. Sınava sayılı saatler kala öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ise sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan AYT giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacağı okul, bina ve salon bilgileri de netlik kazandı. Bu nedenle öğrencilerin, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AYT sınav yerleri nasıl sorgulanır? Sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte ÖSYM’nin AYT sınav giriş belgesi ekranı ve konuya ilişkin bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…

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        YKS 2026: AYT NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek.

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        AYT 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

        Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

        ÖSYM AİS 2026 AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

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