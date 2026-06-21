AYT SORULARI VE CEVAPLARI | YKS'nin Alan Yeterlilik Testi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AYT sınavına giren binlerce aday şimdi aynı sorunun yanıtını arıyor: Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? YKS’nin en kritik oturumlarından biri olan Alan Yeterlilik Testi sonrası gözler ÖSYM’ye çevrildi. Doğru sayısını öğrenmek ve netlerini hesaplamak isteyen adaylar için beklenen açıklama tarihi merak konusu oldu. İşte AYT sınav soru ve cevapları ile ilgili merak edilenler...