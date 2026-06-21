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        Haberler Bilgi Gündem AYT SORULARI VE CEVAPLARI | YKS'nin Alan Yeterlilik Testi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

        AYT SORULARI VE CEVAPLARI | YKS'nin Alan Yeterlilik Testi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

        AYT sınavına giren binlerce aday şimdi aynı sorunun yanıtını arıyor: Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? YKS'nin en kritik oturumlarından biri olan Alan Yeterlilik Testi sonrası gözler ÖSYM'ye çevrildi. Doğru sayısını öğrenmek ve netlerini hesaplamak isteyen adaylar için beklenen açıklama tarihi merak konusu oldu. Peki, YKS'nin Alan Yeterlilik Testi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        AYT sınavına giren binlerce aday şimdi aynı sorunun yanıtını arıyor: Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? YKS’nin en kritik oturumlarından biri olan Alan Yeterlilik Testi sonrası gözler ÖSYM’ye çevrildi. Doğru sayısını öğrenmek ve netlerini hesaplamak isteyen adaylar için beklenen açıklama tarihi merak konusu oldu. İşte AYT sınav soru ve cevapları ile ilgili merak edilenler...

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        AYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Alan Yeterlilik Testi’ne ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının, YKS’nin üç oturumunun tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru sonrası detaylar netlik kazanacak olup, güncel bilgiler anında haberimize eklenecektir. Adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor.

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