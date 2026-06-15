Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü tarihi 2026 ile Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?
Babalar Günü tarihi 2026 araştırmaları hızlandı. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca kişinin kutladığı bu anlamlı gün öncesinde, Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlanacağını gündeme geldi. Babalarına sürpriz yapmak isteyenler hediye planlarını şekillendirirken, 2026 Babalar Günü tarihi de merak konusu oldu. İşte 2026 Babalar Günü tarihi...
Ailelerin en özel günlerinden biri olan Babalar Günü için heyecan şimdiden hissedilmeye başladı. Babalarını mutlu etmek isteyenler hazırlıklarını sürdürürken, "Babalar Günü ne zaman?" sorusu öne çıkıyor. Peki, 2026 yılında Babalar Günü hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tarih ve bu özel güne dair detaylar...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA KUTLANACAK?
2026 yılı takvimine göz attığımızda Babalar Günü bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ HER YIL HAZİRAN AYININ KAÇINCI PAZARINA DENK GELİR?
Babalar Günü, Türkiye’e ve dünyanın büyük bir bölümünde her yıl Haziran ayının üçüncü pazarı kutlanmaktadır. Bu nedenle tarih sabit bir güne değil, haftanın günlerine göre değişen bir takvime bağlıdır. Her yıl farklı bir tarihe denk gelmesinin sebebi de budur; çünkü kutlama günü, Haziran ayının belirli bir günü değil, o ayın üçüncü pazarına göre belirlenir.
BABALAR GÜNÜNE ÖZEL EN GÜZEL HEDİYE ÖNERİLERİ
Babalar Günü yaklaşırken, babasına özel ve anlamlı bir hediye almak isteyenler farklı alternatifleri değerlendiriyor. Hem kullanışlı hem de duygusal değeri olan hediyeler bu özel günde öne çıkıyor.
Kişiye özel deri cüzdanlar, kartlıklar ve isim yazılı aksesuarlar en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Klasik kol saatleri, şık gömlekler ve kravat setleri ise tarzına önem veren babalar için ideal hediyeler sunuyor.
Günlük kullanım için termoslar, özel kupalar ve masa üstü aksesuarları da hem pratik hem de hatıra değeri taşıyan hediyeler arasında bulunuyor. Teknoloji ve konfora önem veren babalar için ise masaj aletleri ve araç içi aksesuarlar dikkat çekiyor.
Kitap okumayı seven babalar için seçilmiş kitap setleri ya da hobiye yönelik özel ürünler de Babalar Günü’nü daha anlamlı hale getiren seçenekler arasında yer alıyor.