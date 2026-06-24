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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: İndirim mi geldi? Benzine ve motorine indirim gelecek mi, akaryakıta zam var mı? 24 Haziran 2026 Ankara İzmir İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

        BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: İndirim mi geldi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi, zam var mı? 24 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağını araştırmaya başladı. Son günlerde uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle brent petrolde görülen düşüşün ardından gözler sektör kaynaklarından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki benzine ve motorine indirim gelecek mi, zam var mı? İşte 24 Haziran 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi yarattı. Peki benzine ve motorine indirim gelecek mi, benzin ve motorine zam var mı? İşte 24 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...

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        BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzinin litre fiyatına son olarak 19 Haziran Cuma günü 3,96 lira indirim gelmişti.

        Benzin ve motorinde bir indirim ve zam beklenmiyor.

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        Mevcut durumda benzin ve motorin fiyatlarına yönelik kesinleşmiş bir zam açıklaması bulunmuyor. Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre günlük olarak değişiklik gösterebiliyor.

        Bu nedenle araç sahipleri, enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve sektör kaynaklarından yapılacak duyuruları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.19 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.45 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 31.99 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.03 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.29 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 31.39 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.14 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 65.55 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.42 TL

        İzmir’de motorin litre fiyatı: 65.82 TL

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

        Türkiye'de akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve vergiler dikkate alınarak hesaplanıyor. Küresel piyasalarda yaşanan değişimler, belirli bir süre sonra yurt içindeki pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.

        Bu nedenle petrol piyasasında yaşanan her hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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