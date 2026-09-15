Borsada sert düşüş! 15 Eylül Salı borsa neden düştü?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Eylül 2026 Salı gününü sert düşüşle tamamladı. Güne yüzde 0,11 kayıpla 14.219,98 puandan başlayan BIST 100, gün içerisinde satışların hızlanmasıyla 14 bin puanın altına geriledi. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan günü tamamladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasalarındaki satış baskısı yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizlik de Borsa İstanbul'daki satışlarda etkili oldu. Peki 15 Eylül 2026 borsa neden düştü, BIST 100 endeksi neden geriledi? İşte 15 Eylül Salı borsada yaşanan düşüşün nedeni...
BIST 100 endeksi, salı günü özellikle bankacılık ve bilişim hisselerindeki satışlarla birlikte değer kaybetti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,15, holding endeksi ise yüzde 2,29 geriledi. Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatları, artan tahvil faizleri ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler riskli varlıklara yönelik talebi baskıladı. Yatırımcıların gözü aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, faiz politikasına ilişkin beklentiler piyasalarda oynaklığı artırdı. Peki borsada sert düşüşün nedeni ne, BIST 100 neden düşüyor? İşte detaylar...
BIST 100 GÜNÜ YÜZDE 2,41 DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Eylül Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, önceki kapanışa göre 343,53 puan azalarak 13.892,30 puana geriledi.
Toplam işlem hacmi ise 177,4 milyar lira olarak gerçekleşti. BIST 100, güne yüzde 0,11 düşüşle 14.219,98 puandan başlamıştı.
Gün içerisinde satışların güçlenmesiyle endeks 14 bin puan seviyesinin altına indi ve günü yüzde 2,41 kayıpla tamamladı.
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
15 Eylül'deki düşüşte birden fazla gelişmenin aynı anda etkili olduğu görülüyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği endişesini artırdı.
Bunun yanında tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve yükselen tahvil faizleri, hisse senetleri açısından risk iştahını sınırladı. Analistler, enerji maliyetlerindeki artışın merkez bankalarının faiz politikasını zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor.
Yurt dışındaki negatif görünüm Borsa İstanbul'a da yansırken özellikle bankacılık hisselerindeki satışlar endeksteki düşüşün derinleşmesine neden oldu.
FED FAİZ KARARI BORSA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi ise Fed'in faiz kararı oldu. Fed'in iki gün sürecek toplantısı 15 Eylül'de başladı ve yatırımcılar 16 Eylül'de açıklanacak karar ile Fed Başkanı'nın açıklamalarına odaklandı.
Faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı'nın basın toplantısında vereceği mesajların, ABD doları, tahvil faizleri ve küresel hisse piyasalarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.
Faiz beklentilerindeki değişiklik özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında oynaklığı artırabildiği için Borsa İstanbul'da da yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.
BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 4,15 GERİLEDİ
BIST 100'deki sert düşüşte bankacılık hisselerindeki satışlar dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 4,15 değer kaybetti.
Holding endeksi de günü yüzde 2,29 kayıpla tamamladı. Sektör endeksleri arasında ise en fazla gerileyen sektör yüzde 4,62 ile bilişim oldu.
Öte yandan sektör endeksleri arasında günü yükselişle tamamlayan tek sektör yüzde 3,97 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
PETROL FİYATLARI VE ORTA DOĞU GERİLİMİ BORSA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Orta Doğu'da devam eden gerilim, petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından petrol arzına yönelik risklerin artması, Brent petrol fiyatının yükselmesine neden oldu.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomide maliyetlerin ve enflasyonist baskıların artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum ise merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesini beraberinde getiriyor.
Dolayısıyla petrol fiyatları, tahvil faizleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler aynı anda küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
BIST 100 İÇİN DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Analistler, BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan seviyelerini destek, 14.000 ve 14.100 puan seviyelerini ise direnç olarak takip ediyor.
Endeksin 14 bin puanın altında kapanış yapması nedeniyle yatırımcıların gözünü gelecek işlem gününde 13.800 puan seviyesine çevirmesi bekleniyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının devam edip etmeyeceği yakından izlenecek.
Öte yandan 14.000 ve 14.100 puan seviyelerinin yeniden aşılması, endekste toparlanma açısından önem taşıyacak.
16 EYLÜL'DE BORSA VE PİYASALARDA NELER TAKİP EDİLECEK?
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözü yeni işlem gününde hem yurt içi hem de küresel gelişmelerde olacak. Yurt içinde konut fiyat endeksi takip edilirken, küresel piyasalarda ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı'nın açıklamaları öne çıkacak.
Özellikle Fed'in faiz kararının ardından yapılacak açıklamalar, dolar ve tahvil faizleri üzerinden gelişmekte olan ülke piyasalarının seyri açısından önem taşıyor.
Bu nedenle BIST 100'de 16 Eylül işlem gününde 13.800-13.700 destek bölgesi ile 14.000-14.100 direnç bölgesi yakından takip edilecek.