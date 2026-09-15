FED FAİZ KARARI BORSA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi ise Fed'in faiz kararı oldu. Fed'in iki gün sürecek toplantısı 15 Eylül'de başladı ve yatırımcılar 16 Eylül'de açıklanacak karar ile Fed Başkanı'nın açıklamalarına odaklandı.

Faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı'nın basın toplantısında vereceği mesajların, ABD doları, tahvil faizleri ve küresel hisse piyasalarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

Faiz beklentilerindeki değişiklik özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında oynaklığı artırabildiği için Borsa İstanbul'da da yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.