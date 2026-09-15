Gümrük ekiplerinin operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucunun piyasa değeri 206 milyon T

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği operasyonlarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 13 Eylül 2026 tarihinde Cancun (Meksika)-İstanbul seferiyle Türkiye’ye gelen bir yolcunun risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

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Yolcunun kabin bagajında yapılan kontrollerde, 23 paket içerisinde toplam 26 kilo 340 gram ağırlığında kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde tespit edildiği bildirildi.

KAPSAMLI TAKİP SONUCU İKİNCİ VALİZDE DE KOKAİN BULUNDU

Operasyonun devamında Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Varış Öncesi Yolcu (VÖY) ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemleri üzerinden kapsamlı inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerden birinin yanında bulunan kabin valizini İstanbul’da konaklayan başka bir kişiye teslim ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

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Uyuşturucu bulunan valizin teslim edildiği kişinin otel giriş ve çıkışlarının ekipler tarafından takip edildiği belirtilerek, “Söz konusu valizi teslim alan şahsın otel odasında yapılan aramada ise 25 kilo 160 gram ağırlığında kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi” denildi.

Böylece iki ayrı kabin bagajında yapılan tespit ve aramalar sonucunda toplam 51 kilo 500 gram kokain cinsi uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirildi.

PİLOT KIYAFETİYLE HAVALİMANINDAN AYRILAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden birinin pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığının tespit edildiği belirtildi.

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Söz konusu kişinin yurt dışına çıktığının belirlenmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla adli sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın firari şüphelilerinden bir diğerinin ise demir yoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkmaya çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ilgili birimlerle yürüttüğü koordinasyon sonucunda söz konusu kişinin 15 Eylül 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda yakalandığı bildirildi.

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KOKAİNİN PİYASA DEĞERİ 206 MİLYON TL

Operasyon kapsamında toplam 3 şüphelinin yakalandığı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir diğer şüpheli hakkında ise uluslararası kırmızı bülten çıkarılması amacıyla adli sürecin devam ettiği ifade edildi.

Ele geçirilen 51 kilo 500 gram kokain cinsi uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

“KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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Açıklamada, “Toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin risk analizi, teknolojik takip sistemleri, saha çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonla sınırları kaçakçılığın her türüne karşı korumaya devam ettiği belirtilerek, “Uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılık şebekelerine geçit vermiyoruz” denildi.