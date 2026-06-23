HAZİRAN DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Astrolojik yorumlara göre Haziran Dolunayı’nın etkileri en çok Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarında hissedilebilir. Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay; iş, kariyer, sorumluluklar, aile düzeni ve gelecek planlarıyla ilgili konuları ön plana çıkarabilir.

Özellikle Oğlak ve Yengeç burçları için önemli kararlar, Koç ve Terazi burçları için ise ilişkiler ve denge arayışı gündeme gelebilir. Boğa ve Başak burçları da bu süreçten daha destekleyici etkiler alabilir.