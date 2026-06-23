ÇİLEK DOLUNAYI TARİHİ 2026: Haziran Çilek Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? Haziran Dolunayının burçlara etkisi...
Gökyüzünde yılın en özel manzaralarından birine sahne olacak Çilek Dolunayı için geri sayım başladı. Haziran ayında gökyüzünü aydınlatacak bu özel dolunay, uygun hava koşullarında çıplak gözle izlenebilecek. Kuzey Amerika'daki bazı yerli toplulukların çilek hasadı dönemine denk gelmesi nedeniyle "Çilek Dolunayı" adıyla bilinen Haziran Dolunayı, bu yıl da etkileyici görüntülere sahne olacak. Peki Çilek Dolunayı ne zaman görülecek, saat kaçta izlenebilecek? Haziran Dolunayı Türkiye'den izlenebilecek mi, hangi burçlara nasıl etkisi olacak? İşte Çilek Dolunayı'na dair merak edilenler...
Haziran ayının en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Çilek Dolunayı için bekleyiş başladı. Gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturması beklenen dolunay, hava şartlarının uygun olması halinde çıplak gözle takip edilebilecek. Adını, Kuzey Amerika’daki bazı yerli halkların çilek toplama döneminden alan Çilek Dolunayı, bu yıl da gökyüzü meraklılarının gündeminde olacak. Peki Çilek Dolunayı ne zaman, hangi gün, saat kaçta izlenebilecek? Haziran Dolunayı Türkiye’den görülebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Haziran ayının dikkat çekici gök olaylarından biri olan Çilek Dolunayı, 30 Haziran 2026 Salı akşamı gökyüzünde belirecek.
Saat 20.30’da ufuk çizgisinden yükselmeye başlayacak olan dolunay, hava koşullarının uygun olması halinde gece boyunca çıplak gözle izlenebilecek. Çilek Dolunayı’nın sabah 05.00’e kadar gökyüzünde görünür olması bekleniyor.
ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Haziran Çilek Dolunayı, Türkiye’den de izlenebilecek. Gökyüzü olayını en net şekilde gözlemlemek isteyenlerin, şehir ışıklarından uzak ve ufuk çizgisi açık alanları tercih etmesi öneriliyor.
Çilek Dolunayı’nı seyretmek için en uygun zaman ise Ay’ın doğuşundan sonraki ilk 1-2 saatlik dönem olacak.
ÇİLEK DOLUNAYININ İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Çilek Dolunayı adı, Ay’ın renginin çileğe benzemesinden değil, Kuzey Amerika’daki bazı yerli toplulukların haziran ayındaki çilek hasadı döneminden geliyor.
Bu dönemde görülen dolunay, çileklerin olgunlaştığı zamana denk geldiği için “Çilek Dolunayı” olarak adlandırılıyor. Haziran Dolunayı, gökyüzünde kimi zaman sıcak tonlarda görülse de bu isim doğrudan astronomik renginden değil, mevsimsel bir gelenekten kaynaklanıyor.
HAZİRAN DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?
Astrolojik yorumlara göre Haziran Dolunayı’nın etkileri en çok Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarında hissedilebilir. Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay; iş, kariyer, sorumluluklar, aile düzeni ve gelecek planlarıyla ilgili konuları ön plana çıkarabilir.
Özellikle Oğlak ve Yengeç burçları için önemli kararlar, Koç ve Terazi burçları için ise ilişkiler ve denge arayışı gündeme gelebilir. Boğa ve Başak burçları da bu süreçten daha destekleyici etkiler alabilir.