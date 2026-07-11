Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar
11 Temmuz 2026 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online'ın düzenlediği çekilişte belirlenen şanslı numaralar duyurulurken, büyük ikramiyenin çıkıp çıkmadığı da merak konusu oldu. Çekiliş sonrası sonuç sorgulama ekranı kullanıma açıldı. Oyuncular, bilet numaralarını kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor. Peki, 11 Temmuz 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? Ayrıntılar haberimizde.
11 Temmuz 2026 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online’ın düzenlediği çekilişte belirlenen şanslı numaralar duyurulurken, büyük ikramiyenin çıkıp çıkmadığı da merak konusu oldu. Çekiliş sonrası sonuç sorgulama ekranı kullanıma açıldı. Oyuncular, bilet numaralarını kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor. Peki, 11 Temmuz 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? Ayrıntılar haberimizde.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
11 Temmuz 2026 Cumartesi günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından, kazandıran numaralar ile ikramiye bilgileri resmi sonuç ekranında paylaşıldı. Büyük ödülün sahibini bulup bulmadığına dair detaylar da sonuç sorgulama sayfasında yer aldı.
11 TEMMUZ CUMARTESİ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI
1 Temmuz Cumartesi 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazandıran numaralar şu şekilde:
36 - 46 - 58 - 61 - 67 - 72
JOKER: 83 + SÜPERSTAR: 15
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.