Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 22 Haziran Pazartesi! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. 22 Haziran 2026 tarihli çekilişin ardından binlerce kişi kazanan numaraları öğrenmek için Sayısal Loto sonuç ekranına yöneldi. Büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 22 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar...
Çılgın Sayısal Loto'nun 22 Haziran 2026 tarihli çekilişi noter huzurunda canlı yayında tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Çekilişin ardından gözler kazanan numaralara ve ikramiye dağılımına çevrildi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır, kazanan numaralar nereden öğrenilir? İşte 22 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
22 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
22 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı.
İşte Sayısal Loto sonuçları
2 - 17 - 28 - 31 - 50 - 77
JOKER 61 + SÜPERSTAR 24
Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.
Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.