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        Haberler Bilgi Doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞ ZAMMI ile 2026 Temmuz ayı uzman doktor maaşı oranı

        Doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞ ZAMMI ile 2026 Temmuz ayı uzman doktor maaşı oranı

        Memur maaşı zammı Temmuz 2026 oranlarının belli olmasının ardından kamu personeli doktorlar da merak içerisinde "Doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere uzman doktor maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranının da eklenmesiyle birlikte belli oluyor. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 2026 Temmuz ayı doktor / uzaman doktor maaş zammı ne kadar oldu? İşte doktor maaşı zammı hesaplama formülü ve zamlı polis maaşı ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Uzman doktor maaşı ve doktor maaşı ne kadar kaç TL odlu? Memur maaşı zammının belli olmasının ardından kamu personeli olarak görev yapanhekimler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabına odaklanmış durumda. 1. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından geçtiğimiz Ocak yaına göre netleşen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda uzaman doktor / doktor maaş zammı da netleşmiş oldu. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme farkınıneklenmesiyle paratisyen doktor - uzaman doktor maaş zammı netleşmiş oluyor. Peki, zamlı uzaman doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte sorgulanan ayrıntılar...

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        UZAMAN DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Zam oranıyla güncel hesaplamaları birazdan paylaşacağız.

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        Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Ocak ayında doktor maaşlarında, memur zam oranı kadar (yüzde 18,60) artış yaşanmıştı.

        Buna göre Ocak-Haziran dönemi için uzman doktor (7/1) maaşı, 72.006 TL’den 86.239 TL’ye yükseldi.

        Pratisyen hekim (1/4) maaşı, 50.177 TL’den 60.510 TL’ye çıkmıştı

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