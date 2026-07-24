DUS EK TERCİH EKRANI ÖSYM 2026: DUS 1. dönem ek tercihleri başladı mı, nereden nasıl yapılır? DUS ek tercih ücreti ne kadar?
2026-DUS 1. Dönem ek yerleştirme sürecine ilişkin beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Haziran ayında ilan edilen ilk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için adaylara yeniden tercih hakkı tanınacak. Ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden duyurulan tarihler arasında gerçekleştirilecek. Başvuru süresinin sona ermesinden sonra tercih listesinde herhangi bir değişiklik ya da düzeltme yapılamayacak. Peki, DUS ek tercihleri başladı mı, işlemler nasıl tamamlanacak ve ek yerleştirme ücreti ne kadar? İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar...
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2026 yılı 1. dönem ek yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. İlk yerleştirme sonuçlarının haziran ayında açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar için yeniden tercih yapabilecek. Başvurular, ilan edilen süre içinde ÖSYM AİS üzerinden alınacak ve tercih dönemi kapandıktan sonra listelerde güncelleme yapılamayacak. Peki, DUS ek yerleştirme başvuruları hangi tarihlerde alınacak, tercihler nasıl yapılacak ve adayların ne kadar ücret yatırması gerekecek? İşte ek tercih sürecine dair ayrıntılar…
DUS 1. DÖNEM EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?
2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 24-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
DUS EK TERCİHİ NEREDEN NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecek.
Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.