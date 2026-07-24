DUS EK TERCİH EKRANI ÖSYM 2026: DUS 1. dönem ek tercihleri başladı mı, nereden nasıl yapılır? DUS ek tercih ücreti ne kadar?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2026 yılı 1. dönem ek yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. İlk yerleştirme sonuçlarının haziran ayında açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar için yeniden tercih yapabilecek. Başvurular, ilan edilen süre içinde ÖSYM AİS üzerinden alınacak ve tercih dönemi kapandıktan sonra listelerde güncelleme yapılamayacak. Peki, DUS ek yerleştirme başvuruları hangi tarihlerde alınacak, tercihler nasıl yapılacak ve adayların ne kadar ücret yatırması gerekecek? İşte ek tercih sürecine dair ayrıntılar…