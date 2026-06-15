ECE İRTEM KİMDİR?

14 Haziran 1991’de Sivas’ta dünyaya gelen İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi. Ece İrtem’in sanat serüveni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmasıyla başladı.

Operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa olan ilgisini de keşfeden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle bu alanda ilk adımlarını attı.

Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle giriş yapan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicinin dikkatini çekti. O günden bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda başarıyla yer alarak kariyerine ivme kazandırdı.