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        Haberler Bilgi Gündem Ece İrtem kimdir? Kızılcık Şerbeti Ece İrtem neden vefat etti, hastalığı neydi? Ece İrtem kaç yaşındaydı?

        Ece İrtem kimdir? Kızılcık Şerbeti Ece İrtem neden vefat etti, hastalığı neydi?

        Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun ani ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Ece İrtem kimdir? Kızılcık Şerbeti Ece İrtem neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Ece İrtem'in biyografisi, yaşı ve memleketi gibi detaylar ise "Ece İrtem kimdir?" aramalarıyla birlikte en çok merak edilen konular arasına girdi. İşte merak edilenler...

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        ECE İRTEM NEDEN VEFAT ETTİ?

        Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl rolüyle hafızalara kazınan Ece İrtem'in (35) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        AÇIKLAMA GELDİ

        Avukat Uğur Gökkoyun, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

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        ECE İRTEM KİMDİR?

        14 Haziran 1991’de Sivas’ta dünyaya gelen İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi. Ece İrtem’in sanat serüveni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmasıyla başladı.

        Operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa olan ilgisini de keşfeden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle bu alanda ilk adımlarını attı.

        Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle giriş yapan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicinin dikkatini çekti. O günden bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda başarıyla yer alarak kariyerine ivme kazandırdı.

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