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        Haberler Bilgi Ekonomi EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranı

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz Emekli maaşları ne kadar olacak?

        Milyonlarca emekli, 2026 Temmuz ayında açıklanacak yeni zam oranlarına kilitlenmiş durumda… En düşük emekli maaşında yapılacak olası düzenleme, hem kök maaş hesaplarını hem de taban aylık uygulamasını yeniden gündemin merkezine taşıyor. Peki, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler maaşlara nasıl yansıyacak, yeni dönemde hangi rakamlar öne çıkacak? Tüm bu soruların yanıtı için gözler kritik açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Temmuz 2026 emekli maaşları için geri sayım sürerken, en düşük emekli aylığına yapılacak olası artış milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte hem SSK hem Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde nasıl bir tablo ortaya çıkacağı merak konusu olurken, kulislerde konuşulan senaryolar beklentileri daha da artırıyor. Son tablo ise açıklanacak resmi rakamlarla birlikte netleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde şekillendi.

        Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda emeklilerin alacağı enflasyon farkı zammı yaklaşık yüzde 17,37 olarak hesaplanıyor.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        5 aylık enflasyon verilerine göre oluşan artış oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Bu oran dikkate alındığında, en düşük 20 bin lira civarındaki emekli aylığının yaklaşık 23 bin 233 liraya kadar yükselebileceği hesaplanıyor.

        Haziran ayı enflasyonunun da tabloya eklenmesiyle birlikte, 6 aylık toplam enflasyon farkının yüzde 18 ile yüzde 25 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, en düşük emekli maaşı için farklı zam senaryolarını da beraberinde getiriyor.

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        İlk senaryoya göre enflasyonun yüzde 18 seviyesinde oluşması halinde, en düşük emekli aylığında yaklaşık 3 bin 600 liralık bir artış yaşanması ve maaşın 23 bin 600 lira seviyesine çıkması öngörülüyor.

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