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        Haberler Bilgi Gündem EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026 || En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük memur emekli aylığı ne kadar? SSK ve Bağkur maaş hesaplama

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026 || En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük memur emekli aylığı ne kadar? SSK ve Bağkur maaş hesaplama

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Son 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından dikkatler en düşük emekli maaşına çevrildi. Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısına girilirken maaşlarında ne kadar artış yapıldığını merak ediyor. Yapılan son düzenlemeler sonrası emekli aylıklarının ne kadar olduğu, en düşük emekli maaşına ne kadar zam geldiği ve yeni tutarın kaç TL'ye yükseldiği en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? SSK ve Bağkur maaş hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 12:22:02 Güncelleme:
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        TÜİK 6 aylık enflasyon farkını açıkladı mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı, en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısına girilirken maaşlarında gerçekleşen artış oranını yakından takip ediyor. Açıklanan verilerin ardından emekli aylıklarında yapılan güncellemeler, en düşük maaşa gelen zam miktarı ve yeni maaş tutarları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

        Güncel emekli maaşları ve zam oranlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde…

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        TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

        TÜİK haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 32.11 , aylık olarak ise yüzde 0.99 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.03 olarak hesaplandı.

        Haziran verisiyle beraber TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 17.76'ya ulaştı.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

        Kesinleşen 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı tablosu şu şekilde:

        Emekli grubu 2026 Ocak kök aylık Ocak-Haziran 2026’da ödenen aylık 2026 Temmuz kök aylık Temmuz-Aralık 2026’da ödenecek aylık
        SSK (2008 öncesi) 21.481 TL 21.481 TL 25.296 TL 25.296 TL
        SSK (2008 sonrası) 7.753 TL 20.000 TL 9.130 TL 23.552 TL
        SSK Tarım (2008 sonrası) 5.817 TL 20.000 TL 6.850 TL 23.552 TL
        BAĞ-KUR Esnaf (2008 sonrası) 8.260 TL 20.000 TL 9.727 TL 23.552 TL
        BAĞ-KUR Tarım (2008 sonrası) 6.529 TL 20.000 TL 7.689 TL 23.552 TL
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        EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        2026 yılı Ocak ayında yapılan artışla 27.772 TL seviyesine yükselen en düşük memur emekli maaşı, Temmuz zammının ardından 31.527 TL’ye çıktı.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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