MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026: Memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşına yüzde kaç zam yapılacak?
Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak artışı bekleyen memur ve memur emeklileri için kritik süreçte sona yaklaşıldı. Ocak-Mayıs dönemine ait enflasyon verilerinin belli olmasıyla zam hesapları netleşmeye başlarken, şimdi gözler Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin merakla takip ettiği kesin zam oranı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisinin ardından ortaya çıkacak. Peki, memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte Temmuz memur zammına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 zammı için bekleyişte sona yaklaşıldı. Milyonlarca memur, yeni dönemde maaşlarına yansıyacak artış oranını merak ederken, beş aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla hesaplamalar da hız kazandı. Kesin zam oranı, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek. Temmuz-Ocak döneminde geçerli olacak yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkı da eklenecek. İşte memur zammına ilişkin son gelişmeler...
HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 oldu.
Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emeklilerin maaş artışının yaklaşık yüzde 17,37 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 5 ayına ilişkin zam tablosu büyük ölçüde şekillendi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde TÜFE’deki kümülatif artış yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında uygulanacak zam oranının 5 aylık bölümü kesinleşmiş oldu. Nihai artış oranı ise Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.
TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.