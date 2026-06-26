EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? TUİK Temmuz enflasyon oranı ile memur maaşı kaç lira olacak? Memur zammı beklentisi ne yönde?
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş artışı için kritik takvim işlemeye devam ediyor. Ocak-mayıs dönemine ilişkin enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte zam hesabı büyük ölçüde şekillenirken, gözler şimdi TÜİK'in 3 Temmuz'da duyuracağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, yeni dönemde maaşlara yansıyacak kesin artış oranını bekliyor. Temmuz-ocak döneminde uygulanacak yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına, oluşacak enflasyon farkı da ilave edilecek. İşte memur zammında merak edilen son durum...
Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışı için geri sayım başladı. Ocak-mayıs dönemine ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam tablosu kademeli olarak netleşirken, kesin oran için gözler haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin yakından takip ettiği memur zammı, TÜİK’in duyuracağı 6 aylık enflasyon verisinin ardından kesinleşecek. Peki, temmuzda memur maaşları ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte memur zammına dair son gelişmeler...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK’in yayımladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli zammına ilişkin ilk 5 aylık tablo netleşti.
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan süreçte TÜFE’deki toplam artış yüzde 16,60 olarak kaydedildi. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammının 5 aylık kısmı kesinleşirken, nihai zam oranı için gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.
Haziran rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarına yansıyacak kesin artış belli olacak.
GÖZLER HAZİRAN ENFLASYON ORANINDA!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı üzerinden emeklilere yapılacak zam oranının yaklaşık yüzde 17,37 düzeyinde oluşması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.