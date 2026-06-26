Apple Türkiye’den büyük zam! Mac Studio’da 90 Bin TL’ye varan fiyat artışı!
Apple, küresel çip ve depolama krizi nedeniyle Türkiye'de Mac, iPad, Apple TV ve HomePod fiyatlarını önemli ölçüde yükseltti. En dikkat çeken zam Mac Studio'da 90 bin TL olurken, MacBook Pro ve iPad Pro modellerinde de binlerce liralık artışlar yaşandı. iPhone, Apple Watch ve AirPods ise bu zam dalgasından etkilenmedi.
Teknoloji dünyası son dönemde peş peşe zam haberleriyle sarsılıyor. Jeopolitik gerilimler, devam eden savaşların tedarik zincirlerinde yarattığı kırılmalar, küresel çip krizi ve RAM/depolama bileşenlerindeki arz sıkıntısı sektördeki maliyetleri adeta tavan yaptırdı. Bu zorlu ortamda Apple’ın global fiyat artışını açıklamasının ardından gözler Türkiye’ye çevrilmişti. Microsoft’un Xbox konsollarına getirdiği ciddi zamlar ve Steam Deck’in beklenenin üzerinde bir çıkış fiyatıyla piyasaya sürülmesi, sektördeki bu dalganın sadece bir markayla sınırlı olmadığını gösteriyordu.
Beklenen oldu ve Apple, Perşembe günü Türkiye’deki resmi fiyat listesini güncelleyerek birçok üründe ciddi artışlara gitti. Özellikle profesyonel kullanıcıların yoğun tercih ettiği Mac bilgisayarlar ve iPad’ler bu zamdan en çok etkilenen ürünler oldu.
KÜRESEL MALİYET BASKISI TÜRKİYE’YE YANSIDI
Apple, dünya genelinde yaşanan donanım maliyeti artışlarını fiyatlara yansıtma kararı aldı. Şirketin resmi sitesinde yayınlanan yeni fiyat listesiyle Mac ailesi, iPad serisi, Apple TV ve HomePod gibi ev ekosistemi ürünleri önemli oranda zamlandı. Bu artışlar, özellikle yüksek konfigürasyonlu modellerde dikkat çekici seviyelere ulaştı.
MAC STUDIO’DA TARİHİ ZAM REKORU
Zamların en yükseği, profesyonel kullanıcıların güçlü çalışma istasyonu Mac Studio’da görüldü. Üst konfigürasyonlu modelin fiyatı 249.999 TL’den 339.999 TL’ye yükselerek tam 90.000 TL artış gösterdi. Başlangıç seviyesi Mac Studio ise 124.999 TL’den 159.999 TL’ye çıktı. Bu zam, içerik üreticileri ve yüksek performans arayan profesyonelleri doğrudan etkileyecek.
MACBOOK AİLESİNDE GENİŞ KAPSAMLI ARTIŞLAR
Dizüstü bilgisayar serilerinde de önemli yükselişler yaşandı:
Üst konfigürasyonlarda MacBook Pro zamları 53.750 TL’ye kadar çıkabiliyor. Apple’ın yeni nesil MacBook Neo modeli de zamdan payını aldı; başlangıç fiyatı 37.999 TL’den 45.999 TL’ye yükseldi.
iPAD SERİSİNDE HER MODEL ETKİLENDİ
iPad Pro’nun 2 TB modellerinde zam 19.000 TL’ye, iPad Air’in yüksek kapasiteli versiyonlarında ise 16.000 TL’ye kadar ulaştı.
EV EKOSİSTEMİ VE DİĞER ÜRÜNLER
Apple zamları bilgisayar ve tabletlerle sınırlı tutmadı:
Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünde de küresel fiyat artışı uygulandı.
DOKUNULMAYAN ÜRÜNLER VE PİYASA YORUMLARI
Bu geniş çaplı zam dalgasında Apple, amiral gemisi iPhone, Apple Watch ve AirPods serilerine dokunmadı. Analistler, şirketin bu ürünleri korumak suretiyle yıl sonu satış hedeflerini riske atmak istemediğini belirtiyor. Ancak artan maliyetlerin uzun vadede tüketici talebini nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.