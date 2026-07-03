Engelli maaşı 2026 Temmuz zammı: Engelli maaşı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellenirken engelli maaşı da zamlanan sosyal yardım ödemeleri arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen engelli aylıklarının yeni dönemde uygulanacak zam oranını merak ediliyor. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte engelli maaşları da Temmuz dönemi itibarıyla güncellendi. Hak sahipleri, zamlı engelli maaşının ne zaman hesaplara yatırılacağını ve yeni ödeme tutarlarını araştırmayı sürdürüyor. Engel oranına göre farklı tutarlarda ödenen aylıklar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı engelli maaşıyla ilgili merak edilen ayrıntılar.
Memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte engelli maaşları da yeniden belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destekten yararlanan vatandaşlar, zamlı engelli maaşını araştırıyor. Temmuz dönemiyle birlikte engelli aylıkları yeni tutarlar üzerinden hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz engelli maaşı zammına ilişkin merak edilen bilgiler.
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
İşte Temmuz zammı ile güncel engelli maaşı:
ENGELLİ MAAŞI 2026 OCAK AYINDA NE KADARDI?
2026 yılının Ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında;
Yüzde 40-69 engel oranına sahip vatandaşlar için engelli maaşı 5.103,33 TL,
Yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için ise 7.655 TL olarak uygulanıyordu.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı." ifadelerini kullanmıştı.
Temmuz dönemiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu tutarlar yeniden güncellendi.
ENGELLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?
Engelli aylıkları, memur maaş katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yapılan güncellemeler engelli maaşlarına da doğrudan yansıyor. Ödeme tutarları, engellilik oranına göre farklılık gösterirken güncel rakamlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanıyor.
ENGELLİ MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?
Engelli maaşı; ilgili mevzuatta belirtilen engellilik oranına sahip olan, sosyal güvence ve gelir şartlarını sağlayan vatandaşlara ödeniyor. Başvurular, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınıyor ve gerekli incelemelerin ardından uygun görülen kişilere aylık bağlanıyor.
ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Engelli maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen aylık ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Temmuz ayına ilişkin zamlı ödemelerin de Bakanlığın açıklayacağı takvim kapsamında hesaplara aktarılması bekleniyor.