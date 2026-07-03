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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı 2026 Temmuz zammı: Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

        Evde bakım maaşı 2026 Temmuz zammı: Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellenirken evde bakım maaşı da zamlanan sosyal destek ödemeleri arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen evde bakım yardımının yeni dönemde uygulanacak tutarı merak ediliyor. Evde bakım yardımı, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda Ocak ve Temmuz döneminde yılda iki kez yeniden belirleniyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz zamlı evde bakım maaşıyla ilgili merak edilen ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 10:08:20 Güncelleme:
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        Memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte evde bakım maaşı da yeni döneme zamlı olarak girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal destekten yararlanan vatandaşlar, güncel ödeme bilgilerini araştırmaya başladı. Temmuz dönemiyle birlikte evde bakım yardımında yeni tutarlar uygulanırken ödeme takvimi de gündemdeki yerini koruyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Temmuz evde bakım maaşı zammı ve ödeme sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Memur zammına göre vde bakım maaşı da zamlanacak. Birazdan amlı oranı sizlerle paylaşacağız.

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        EVDE BAKIM MAAŞI 2026 OCAK AYINDA NE KADARDI?

        2026 yılının Ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 13 bin 878 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Temmuz dönemiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu tutar yeniden güncellendi.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

        Evde bakım yardımı, memur maaş katsayısına bağlı sosyal destek ödemeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yapılan güncellemeler, evde bakım maaşına da doğrudan yansıyor. Güncel ödeme tutarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruluyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

        Evde bakım yardımı; tam bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen ve ilgili mevzuatta yer alan gelir şartlarını sağlayan hak sahiplerine ödeniyor. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla değerlendiriliyor ve şartları sağlayan vatandaşlara aylık ödeme yapılıyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı ödemeleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Temmuz ayına ilişkin zamlı ödemelerin de Bakanlığın açıklayacağı ödeme takvimi kapsamında yatırılması bekleniyor.

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