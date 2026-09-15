GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 15 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Yeni bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve yarışmaya yeni dahil olan Kardelen, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya yarıştı. Gün sonunda verilen puanların açıklanmasıyla birlikte haftanın dengeleri de şekillendi. Yarışmanın takipçileri, 15 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümde hangi gelinin birinci olduğunu, çeyrek altını kimin kazandığını ve puan tablosundaki son durumu araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta günün puanları ve kazanan isim...