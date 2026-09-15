GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 15 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmanın yeni bölümünde Cemile, Tuğba, Yeşim ve programa yeni katılan Kardelen, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Günün sonunda yapılan puanlamalarla birlikte yarışmacıların sıralaması ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu. İzleyiciler ise "15 Eylül 2026 Salı günü Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, hangi yarışmacı çeyrek altının sahibi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte günün puan durumu ve yarışmada yaşanan tüm gelişmeler...
Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Yeni bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve yarışmaya yeni dahil olan Kardelen, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya yarıştı. Gün sonunda verilen puanların açıklanmasıyla birlikte haftanın dengeleri de şekillendi. Yarışmanın takipçileri, 15 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümde hangi gelinin birinci olduğunu, çeyrek altını kimin kazandığını ve puan tablosundaki son durumu araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta günün puanları ve kazanan isim...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Kardelen oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 15 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU
Kardelen: 20 puan
Cemile: 18 puan
Tuğba: 13 puan
Yeşim: 12 puan