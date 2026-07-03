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        Haberler Bilgi Gündem GSB 600 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        GSB 600 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre bakanlık bünyesine 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı alınacak. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin ayrıntılar adaylar tarafından yakından takip edilirken, gözler başvuru tarihleri ve başvuruların yapılacağı adrese çevrildi. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 13:16:45 Güncelleme:
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre bakanlık bünyesine 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alınacak. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, 2024 KPSS B grubu P3 puan türü esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS puan sıralamasına göre her pozisyon için kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sınav süreci ve yerleştirme işlemleri başarı sıralaması doğrultusunda yapılırken, adaylar başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan dağılımına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, GSB 600 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte ilana dair merak edilen ayrıntılar...

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        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

        GSB personel alımı kapsamında 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı kadrosunda istihdam edilecek.

        Başvurular, 13 Temmuz 2026 saat 00.00’da başlayacak ve 17 Temmuz 2026 saat 17.00’de sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

        Başvuru yapacak adaylar, şartlarını taşıdıkları pozisyonlar arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.

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        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

        - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

        - Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç).

        - 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak.

        - Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak.

        - Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

        - Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.

        - Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

        - Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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        GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre personel alımı iki farklı pozisyon için gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alınacak.

        Başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden gerekli puana sahip olması şartı aranacak. KPSS puan üstünlüğüne göre, ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek.

        Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme işlemleri ise tercih ettikleri pozisyon, il kontenjanı ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak.

        Detaylı kadro ve branş dağılımı için aşağıdaki Resmi Gazete ilanı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        GSB 600 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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