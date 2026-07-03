HAFTA SONU HAVA DURUMU || Hafta sonu yağmur var mı? Cumartesi ve Pazar günleri hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu Türkiye genelinde bölgelere göre değişken bir hava tablosu hakim olacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkarken, özellikle Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek; Ege kıyılarında 38°C’ye, Güneydoğu’da ise 40°C’nin üzerine çıkan bunaltıcı bir sıcak hava etkili olacak. Akdeniz’de parçalı bulutlu ve sıcak bir hava görülürken, yerel yağış geçişleri de yaşanabilir. İç Anadolu genelinde yağış beklenmezken, açık ve sıcak bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu’da ise kuzey kesimlerde yağış, güney kesimlerde ise sıcak ve daha açık bir hava görülecek. Genel olarak hafta sonu; batı ve kuzey kesimlerde yağışlı, güney ve iç bölgelerde ise sıcak ve güneşli bir hava etkisini gösterecek.