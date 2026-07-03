HAFTA SONU HAVA DURUMU || Hafta sonu yağmur var mı? Cumartesi ve Pazar günleri hava nasıl olacak?
Hafta sonu planı yapan milyonlarca kişi, gözünü güncel hava durumu tahminlerine çevirmiş durumda. Özellikle açık hava etkinlikleri, seyahat planları ve günlük programlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar günlerine ilişkin detaylı meteorolojik verileri yakından takip ediyor. Sıcaklık değerlerinden rüzgar durumuna, bulutluluk oranından olası yağış ihtimaline kadar pek çok unsur merak konusu olurken, hafta sonunun genel hava tablosu da araştırılmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu, Cumartesi ve Pazar günleri için tahminler neler söylüyor? Ayrıntılar haberimizde.
Hafta sonu planı yapan milyonlarca kişi, gözünü güncel hava durumu tahminlerine çevirmiş durumda. Özellikle açık hava etkinlikleri, seyahat planları ve günlük programlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar günlerine ilişkin detaylı meteorolojik verileri yakından takip ediyor. Sıcaklık değerlerinden rüzgar durumuna, bulutluluk oranından olası yağış ihtimaline kadar pek çok unsur merak konusu olurken, hafta sonunun genel hava tablosu da araştırılmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu, Cumartesi ve Pazar günleri için tahminler neler söylüyor? Ayrıntılar haberimizde.
HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, yarın ve cuma günü hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Hafta sonuna dikkat çeken Tekin, yağışlı havanın etkisini artıracağını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:
“Hafta sonu itibarıyla ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. Pazar günü ise Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan tüm yurtta yağışlı hava görülecek.”
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu Türkiye genelinde bölgelere göre değişken bir hava tablosu hakim olacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkarken, özellikle Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek; Ege kıyılarında 38°C’ye, Güneydoğu’da ise 40°C’nin üzerine çıkan bunaltıcı bir sıcak hava etkili olacak. Akdeniz’de parçalı bulutlu ve sıcak bir hava görülürken, yerel yağış geçişleri de yaşanabilir. İç Anadolu genelinde yağış beklenmezken, açık ve sıcak bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu’da ise kuzey kesimlerde yağış, güney kesimlerde ise sıcak ve daha açık bir hava görülecek. Genel olarak hafta sonu; batı ve kuzey kesimlerde yağışlı, güney ve iç bölgelerde ise sıcak ve güneşli bir hava etkisini gösterecek.