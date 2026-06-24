HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI... TÜİK Haziran Ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası enflasyon tahmini

Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından hesaplanan enflasyon oranları bir sonraki ayın ilk haftasında ilan ediliyor. Özellike emekli ve memur maaş zammı hesaplamasın yapacaklar ve kira zammı artış oranını merak edenler için Haziran ayı enflasyon oranları le iligli detayları habermizde derledik. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflayon oranları yüzde kaç oranında artacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...