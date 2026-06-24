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        Haberler Bilgi HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI... TÜİK Haziran Ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası enflasyon tahmini

        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI... TÜİK Haziran Ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası enflasyon tahmini

        Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Özellikle kira artış oranı, emekli ve memur maaş zammı hesaplaması yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere kira artış oranı 12 aylık enflasyon farkı oranında hesaplanıyor. Ocak ayına öre 6 aylık enflasyon farkı oranında da emekli ve memur maaşlarına da zam geliyor. Peki, TÜİK Haziran Ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Haziran ayı enflasyon oranları açıklanma tarihi ve Merkez Bankası tahmini enflasyon oranı tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından hesaplanan enflasyon oranları bir sonraki ayın ilk haftasında ilan ediliyor. Özellike emekli ve memur maaş zammı hesaplamasın yapacaklar ve kira zammı artış oranını merak edenler için Haziran ayı enflasyon oranları le iligli detayları habermizde derledik. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflayon oranları yüzde kaç oranında artacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Haziran ayı enflasyon oranları 3 Temmuz Cuma günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI TAHMİNİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

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        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.

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