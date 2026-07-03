iPhone 18 çıkış tarihi: iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple yeni iPhone 18 Pro özellikleri neler?

Yeni akıllı telefon satın almayı planlayan milyonlarca kullanıcı gözünü Apple'ın iPhone 18 serisine çevirdi. Şirketin bir sonraki nesil iPhone modelleriyle birlikte tasarım, performans ve kamera tarafında önemli değişikliklere imza atması beklenirken, özellikle Pro ve Pro Max modellerine özel yenilikler merak ediliyor. iPhone 18 ne zaman çıkacak, tanıtım tarihi belli oldu mu ve iPhone 18 Pro'nun öne çıkan özellikleri neler? İşte ayrıntılar...