iPhone 18 çıkış tarihi: iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple yeni iPhone 18 Pro özellikleri neler?
Apple'ın yeni modeli olacak iPhone 18 serisiyle ilgili bilgiler teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni nesil iPhone modellerinin tanıtım tarihi, teknik özellikleri ve standart modeller ile Pro serisi arasındaki farklar şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, iPhone 18 ne zaman tanıtılacak, hangi özelliklerle gelecek ve Pro modellerde hangi yenilikler sunulacak? İşte iPhone 18 serisine ilişkin son gelişmeler...
Yeni akıllı telefon satın almayı planlayan milyonlarca kullanıcı gözünü Apple'ın iPhone 18 serisine çevirdi. Şirketin bir sonraki nesil iPhone modelleriyle birlikte tasarım, performans ve kamera tarafında önemli değişikliklere imza atması beklenirken, özellikle Pro ve Pro Max modellerine özel yenilikler merak ediliyor. iPhone 18 ne zaman çıkacak, tanıtım tarihi belli oldu mu ve iPhone 18 Pro'nun öne çıkan özellikleri neler? İşte ayrıntılar...
IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple’ın yeni lansman planına göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026’da tanıtılması, standart iPhone 18’in ise Mart 2027’ye kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.
IPHONE 18’DE BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?
Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 hakkında bellek detayları gündeme geliyor.
Tahminlere göre iPhone 18 serisinin iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanır iPhone Fold modelleri 12 GB RAM seviyesinde olacak. Böylece standart ile Pro modeller arasındaki bellek farkı ortadan kalkacak.
IPHONE 18 PRO MAX’TE TASARIM YENİLİKLERİ OLACAK MI?
iPhone 18 Pro ve Pro Max’te ön tasarımda küçük değişiklikler bekleniyor.
Face ID ekranın altına taşınırken, ön kameranın sol üst köşeye kaydırılacağı ve Dinamik Ada işlevinin yeni yerleşimde korunacağı tahmin ediliyor.