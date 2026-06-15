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        Haberler Bilgi Gündem Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü ve saat kaçta?

        Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü ve saat kaçta?

        Kabine Toplantısı kararları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. İç ve dış politikadaki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, Türkiye'nin diplomatik temaslarını yakından ilgilendiren NATO Zirvesi hazırlıkları da masadaki başlıklar arasında yer alacak. Gözler şimdi Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih ve saate çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanmaya hazırlanıyor. Tarih ve saatin belli olmasıyla birlikte toplantıya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Kritik kararların çıkması beklenen zirvede ekonomi politikaları, bölgesel gelişmeler ve iç gündeme dair önemli başlıkların değerlendirilmesi öngörülüyor. Kamuoyu ise toplantının başlangıç saati ve gündem maddelerine odaklanmış durumda. Aytıntılar haberimizde...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kritik toplantı 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Resmi açıklamaların akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

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        Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara karşı atılacak adımlar ele alınacak

        Toplantının bir diğer başlığı ise Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar olacak. Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.

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        Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantıda, ittifak tarihinin en önemli buluşması olarak nitelendirilen zirvenin hazırlıkları görüşülecek.

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        Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama görüşülecek

        Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama da Kabine'de masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ile sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

        Ekonomi gündeminde ise Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

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