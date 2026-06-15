Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü ve saat kaçta?

Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara karşı atılacak adımlar ele alınacak

Toplantının bir diğer başlığı ise Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar olacak. Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.