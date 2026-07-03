Kaymakam maaşı ne kadar oldu, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI... 2026 Temmuz zamlı kaymakam maaşı belli oldu
Kaymakam maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşti. Bilindiği üzere memur maaşlarına uygulanacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. Açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Peki, 2026 Temmuz kaymakam maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte zamlı kaymakam maaşı hesaplaması ve son dakika gelişmeleri...
Zamlı kaymakam maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından memur maaşlarında uygulanacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak kaymakam maaşları yeniden hesaplandı. Peki, kaymakam maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte merak edilen ayrıntılar...
KAYMAKAM MAAŞI 2026 TEMMUZ NE KADAR OLDU?
2026 yılı Temmuz ayı kaymakam maaş zammı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda memur maaşlarına uygulanacak zam oranı kesinleşirken, kaymakam maaşları da yeniden hesaplandı. Kısa süre içinde güncel veriler haberimize eklenecektir.
KAYMAKAM MAAŞLARI TEMMUZ 2026'DA YENİDEN HESAPLANDI
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yalnızca memur ve emekli maaş zamları değil, farklı unvanlardaki kamu görevlilerinin güncel maaşları da yeniden hesaplandı. Bu kapsamda kaymakam maaşları da açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda güncellendi. Açıklanan resmi verilerin ardından zam oranı ve güncel maaş tablosuna ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alacak.
OCAK AYINDA KAYMAKAM MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
Hatırlanacağı üzere 2026 yılının Ocak ayında memur maaşlarına toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılmıştı. Temmuz ayında açıklanan Haziran enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci maaş zammı da kesinleşti. Böylece kaymakam maaşları, oluşan yeni zam oranına göre yeniden belirlendi.