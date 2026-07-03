Kaymakam maaşı ne kadar oldu, kaç TL oldu? MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI... 2026 Temmuz zamlı kaymakam maaşı belli oldu

Zamlı kaymakam maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından memur maaşlarında uygulanacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak kaymakam maaşları yeniden hesaplandı. Peki, kaymakam maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte merak edilen ayrıntılar...