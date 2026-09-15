Liverpool ile Tottenham, EFL Kupası 3. turunda karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin iki önemli takımını buluşturacak mücadele Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği mücadelede tur atlayan takım EFL Kupası'nda yoluna devam edecek. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Peki Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool-Tottenham maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Liverpool-Tottenham maçı canlı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...