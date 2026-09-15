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        Haberler Bilgi Spor Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Liverpool-Tottenham karşılaşmasıyla devam ediyor. EFL Kupası 3. turunda iki Premier Lig ekibi tur bileti için kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde Liverpool-Tottenham maçı canlı izle bilgisi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılamaya başlandı. Peki Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Liverpool-Tottenham maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:14 Güncelleme:
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        Liverpool ile Tottenham, EFL Kupası 3. turunda karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin iki önemli takımını buluşturacak mücadele Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği mücadelede tur atlayan takım EFL Kupası'nda yoluna devam edecek. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Peki Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool-Tottenham maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Liverpool-Tottenham maçı canlı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...

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        LIVERPOOL-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liverpool-Tottenham karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

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        LIVERPOOL-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Liverpool-Tottenham maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Mücadelenin yayın bilgileri özellikle "Liverpool-Tottenham canlı izle" ve "Liverpool-Tottenham hangi kanalda" aramalarında öne çıkıyor.

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        LIVERPOOL-TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

        Liverpool-Tottenham maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip edebilecek. Maçın başlama saati 22.00 olarak açıklanırken, yayın öncesinde karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler de takip edilecek.

        Futbolseverler maç öncesinde Liverpool ve Tottenham'ın açıklayacağı resmi kadroları da merak ediyor. İlk 11'lerin karşılaşma öncesinde netleşmesi bekleniyor.

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        #Liverpool-Tottenham maçı
        #İngiltere Lig Kupası
        #EFL Kupası
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