EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşlarında 2024 yılı Ocak ayından itibaren her 6 ayda bir düzenli artış uygulanıyor. 2025 yılı boyunca yapılan zamlar, son 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak belirlenmiştir.

2026 yılı Ocak ayında ise memur maaş artış oranının enflasyonun üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Temmuz ayında yapılacak yeni artışın da 6 aylık enflasyon verilerine göre şekillenmesi bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşının, farklı senaryolara göre 23 bin TL bandının üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.