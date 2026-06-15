Memur maaşı Temmuz zammı hesaplama 2026 || 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur zammı ne kadar olacak
Temmuz ayında uygulanacak memur maaş zammı, polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer kamu çalışanlarının gelirlerinde yapılacak artış beklentisi gündemin odağında yer alıyor. Beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, nihai oran için gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak son rakamla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı da belli olacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte İşte 2026 Temmuz memur zammı son durum...
Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk 5 ayının enflasyon rakamlarıyla beraber, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 5 aylık zam oranı da büyük ölçüde şekillendi. Açıklanan rakamlara göre, enflasyon farkı üzerinden hesaplanan artış oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Buna ek olarak toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, Temmuz ayında maaşlara yapılacak toplam artış oranı daha da yükseliyor. Peki 2026 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler haberimizde...
2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ
Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine yükseldi. Böylece yıllık enflasyon, son 7 ayın en yüksek düzeyine ulaşmış oldu.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 12,41 oranında artış farkı oluştu.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında ise aynı döneme ilişkin enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar, yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkından da yararlanacak. Böylece maaş artışları, enflasyon verilerine göre yeniden şekillenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşlarında 2024 yılı Ocak ayından itibaren her 6 ayda bir düzenli artış uygulanıyor. 2025 yılı boyunca yapılan zamlar, son 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak belirlenmiştir.
2026 yılı Ocak ayında ise memur maaş artış oranının enflasyonun üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Temmuz ayında yapılacak yeni artışın da 6 aylık enflasyon verilerine göre şekillenmesi bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşının, farklı senaryolara göre 23 bin TL bandının üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
MEMUR MAAŞI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
"Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı."