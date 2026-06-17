Motorinde peş peşe indirim! 17 Haziran Çarşamba motorine indirim mi geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 16 Haziran itibarıyla motorinin litre fiyatına 1,23 TL indirim uygulanırken, gözler şimdi 17 Haziran'da beklenen yeni fiyat değişikliğine çevrildi. Mazotun litre fiyatında 1,66 TL'lik yeni bir indirim daha yapıldı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yaklaşık 42 kuruş olarak yansıması öngörülüyor. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Brent petrol fiyatlarının 80 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisini güçlendirdi. Peki, 17 Haziran Çarşamba benzin ve motorine indirim mi geliyor? İşte 17 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Motorine 16 Haziran'da gelen indirimin ardından 17 Haziran için yeni bir indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün 80 doların altına inmesi, sektörde indirim beklentilerini artırdı. Peki, "Motorine indirim mi geldi, benzin, LPG akaryakıt fiyatları ne kadar?" İşte güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE 16 HAZİRAN'DA İNDİRİM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 16 Haziran itibarıyla 1,23 TL indirim geldi.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 65,24 TL, Ankara'da 66,35 TL ve İzmir'de 66,64 TL seviyesine geriledi.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Motorinin litre fiyatında 17 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,66 TL'lik yeni bir indirim geldi.
Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği belirtiliyor. Buna göre araç sahiplerinin pompa fiyatlarında yaklaşık 42 kuruşluk bir düşüş yaşandı
BENZİN VE LPG FİYATLARINDA SON DURUM
Motorine yönelik peş peşe gelen indirimler sonrası gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Şimdilik benzin ve LPG fiyatlarında resmi bir indirim açıklaması bulunmuyor.
BRENT PETROL NEDEN DÜŞTÜ?
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sonrasında küresel enerji piyasalarında hareketlilik yaşandı. Gelişmenin ardından Brent petrol fiyatı 80 doların altına geriledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluştururken, sektör temsilcileri yeni indirimlerin gelebileceğine dikkat çekiyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.08 TL
Motorin: 64.86 TL
LPG: 31.99 TL