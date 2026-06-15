Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM YOLDA! Son dakika: Akaryakıtta tabela değişiyor! 15 Haziran akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, motorine ne kadar indirim gelecek?

        Motorine indirim yolda: Akaryakıtta tabela değişiyor! 15 Haziran akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

        Güncel akaryakıt, benzin ve motorin fiyatı araştırılıyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olurken Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla "Motorine indirim gelecek mi?" ve "Motorin fiyatlarında son durum ne?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alırken, uluslararası haber akışı fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor. İşte 15 Haziran akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Brent petrolün varil fiyatındaki iniş çıkışlar, Türkiye’de akaryakıt tabelalarına doğrudan yansırken, sürücüler 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, "Akaryakıta indirim gelecek mi?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, motorin ve benzin fiyatlarındaki olası değişiklikler merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...

        2

        MOTORİNE İNDİRİM YOLDA!

        Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; 16 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 22 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

        3

        BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG grubunda ise henüz bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

        4

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 63.03 TL

        Motorin: 66.41 TL

        LPG: 31.99 TL

        5

        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 62.87 TL

        Motorin: 66.25 TL

        LPG: 31.39 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63.99 TL

        Motorin: 67.51 TL

        LPG: 31.97 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64.27 TL

        Motorin: 67.78 TL

        LPG: 31.79 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 12 Haziran 2026 (CHP'de Nasıl Bir Dönüşüm Yaşanıyor?)

        İhraçlar arınma mı, tasfiye mi? Özel ve ekibi ihraç edilir mi? Kılıçdaroğlu'nun ajandasında ne var? CHP MYK her kararı alabilir mi? CHP'de nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Hukukçu Av. Yiğit Acar, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları