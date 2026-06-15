Motorine indirim yolda: Akaryakıtta tabela değişiyor! 15 Haziran akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Güncel akaryakıt, benzin ve motorin fiyatı araştırılıyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olurken Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla "Motorine indirim gelecek mi?" ve "Motorin fiyatlarında son durum ne?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alırken, uluslararası haber akışı fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor. İşte 15 Haziran akaryakıt fiyatları...
Brent petrolün varil fiyatındaki iniş çıkışlar, Türkiye’de akaryakıt tabelalarına doğrudan yansırken, sürücüler 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, "Akaryakıta indirim gelecek mi?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, motorin ve benzin fiyatlarındaki olası değişiklikler merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...
MOTORİNE İNDİRİM YOLDA!
Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; 16 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 22 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzin ve LPG grubunda ise henüz bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.03 TL
Motorin: 66.41 TL
LPG: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.25 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.99 TL
Motorin: 67.51 TL
LPG: 31.97 TL