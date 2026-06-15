İhraçlar arınma mı, tasfiye mi? Özel ve ekibi ihraç edilir mi? Kılıçdaroğlu'nun ajandasında ne var? CHP MYK her kararı alabilir mi? CHP'de nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Hukukçu Av. Yiğit Acar, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve ... Daha Fazla Göster

İhraçlar arınma mı, tasfiye mi? Özel ve ekibi ihraç edilir mi? Kılıçdaroğlu'nun ajandasında ne var? CHP MYK her kararı alabilir mi? CHP'de nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Hukukçu Av. Yiğit Acar, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Notbir.com yazarı Can Özçelik anlattı. Daha Az Göster