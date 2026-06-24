Diyarbakır'da 8 yıl önce kapanan dosyada 'töre cinayeti' iddiasıyla 1 tutuklama

Oiyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden, mahkemeye çık... Daha Fazla Göster Oiyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden, mahkemeye çıkarılan Ceylan Aktepe'nin dini nikahla yaşadığı R.A.'nın babası Ömer Aktepe (59) tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster