PERTEM MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
MSÜ 2026 tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 25 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin ekranından yapılacak duyuruya odaklandı. Geçtiğimiz yıl sonuçların Haziran ayında erişime açılması nedeniyle bu yıl da açıklama tarihi yakından takip ediliyor. Peki, MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün duyurulacak mı ve sonuç sorgulama nereden yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların sonuç bekleyişi başladı. Askeri okul hedefiyle tercih yapan binlerce aday, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını yakından takip ediyor. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte belirlenen şartları sağlayan adaylar, ikinci aşama seçim sürecine çağrılacak. Bu aşamada adaylar; mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik testleri gibi değerlendirmelerden geçerek askeri öğrenciliğe uygunluk açısından incelenecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama ekranına nereden ulaşılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ 2026 tercih sonuçları için henüz resmi açıklama yapılmadı. 25 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların duyurulacağı tarihi beklemeye başladı.
Geçen yıl MSÜ tercih sonuçlarının 24 Haziran’da ilan edilmesi nedeniyle, bu yıl da sonuçların hafta içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
MSÜ 2026 tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinde yayımlanan duyuru ekranı üzerinden sorgulanacak.
T.C. Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.
Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:
- Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi
- Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme
- Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
- Mülakat
- Sağlık Muayenesi