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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖĞRETMEN MAAŞI 2026 || 2026 en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek?

        ÖĞRETMEN MAAŞI 2026 || 2026 en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek?

        Temmuz 2026 maaş zammı için geri sayım sürerken öğretmenlerin alacağı yeni maaşlar da merak konusu oldu. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur zammı kesinleşecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının eklenmesiyle öğretmen maaşlarında önemli bir yükseliş beklenirken, "Temmuz 2026 öğretmen maaşı ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca eğitim çalışanının gündeminde yer alıyor. İşte öğretmen maaş zammı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Öğretmen maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı için gözler son enflasyon rakamlarına çevrildi. Beş aylık verilerin netleşmesinin ardından zam oranı büyük ölçüde şekillenirken, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte öğretmenlerin yeni maaşları da belli olacak. Peki, Temmuz ayında öğretmen maaşı kaç TL olacak, zamlı öğretmen maaşları ne kadar yükselecek? İşte memur zammına ilişkin son hesaplamalar...

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        KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA!

        Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

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        ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Uzman öğretmen (1/4) için mevcut maaş 81.219 TL olarak hesaplanırken, 5 aylık TÜFE oranı olan yüzde 12,41 baz alındığında maaşın yaklaşık 91.291 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Daha iyimser senaryoda ise toplam zam oranının yüzde 13,93’e ulaşması durumunda uzman öğretmen maaşı 92.524 TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu durum, enflasyon farkının nihai zam oranı üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koyuyor.

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        1/4 derecedeki öğretmen maaşı ise mevcut durumda 73.368 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı yüzde 12,41’lik 5 aylık TÜFE artışı baz alındığında öğretmen maaşı yaklaşık 82.475 TL’ye yükselirken, yüzde 13,93’lük senaryoda bu rakam 83.589 TL seviyesine ulaşıyor. Böylece öğretmen maaşlarında enflasyon verilerine bağlı olarak 9 bin TL’nin üzerinde artış ihtimali gündeme geliyor. Kesin veriler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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