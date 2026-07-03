Temmuz ayı maaş zammı için beklenen enflasyon tablosu belli olurken, öğretmen maaşlarına yapılacak artış da yeniden gündeme taşındı. Haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, memur maaşlarında uygulanacak zam oranını belirleyecek. Öğretmenler ise yeni dönemde maaşlarına ne kadar artış yansıyacağını ve en düşük öğretmen maaşının Temmuz zammıyla hangi seviyeye ulaşacağını merak ediyor. Peki, öğretmen maaşları Temmuz ayında ne kadar artacak, zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? İşte maaş hesaplamalarına ilişkin merak edilen detaylar...