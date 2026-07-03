ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Temmuz ayı zammı ile öğretmen maaşı kaç lira oldu? En düşük öğretmen maaşı hesaplama
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte öğretmen maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artış da gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, kamu görevlilerinin zamlı maaş hesaplamalarında belirleyici olurken, öğretmenlerin yeni maaşlarının hangi seviyeye çıkacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda öğretmenler, Temmuz zammı sonrası maaşlarına yansıyacak artış oranını ve en düşük öğretmen maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Temmuz zammıyla öğretmen maaşı ne kadar olacak, öğretmenler yüzde kaç zam alacak? İşte zamlı maaş hesaplamalarına ilişkin öne çıkan ayrıntılar...
Temmuz ayı maaş zammı için beklenen enflasyon tablosu belli olurken, öğretmen maaşlarına yapılacak artış da yeniden gündeme taşındı. Haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, memur maaşlarında uygulanacak zam oranını belirleyecek. Öğretmenler ise yeni dönemde maaşlarına ne kadar artış yansıyacağını ve en düşük öğretmen maaşının Temmuz zammıyla hangi seviyeye ulaşacağını merak ediyor. Peki, öğretmen maaşları Temmuz ayında ne kadar artacak, zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? İşte maaş hesaplamalarına ilişkin merak edilen detaylar...
HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI AÇIKLANDI
Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi.
1/4 derecesindeki öğretmen maaşı mevcut koşullarda 73.368 TL seviyesinde bulunuyor. 5 aylık TÜFE oranının yüzde 12,41 olarak gerçekleşmesi halinde bu maaşın yaklaşık 82.475 TL’ye çıkması beklenirken, yüzde 13,93’lük daha yüksek enflasyon senaryosunda ise 83.589 TL seviyelerine ulaşabileceği hesaplanıyor. Böylece öğretmen maaşlarında, açıklanacak son enflasyon verilerine bağlı olarak 9 bin TL’nin üzerinde bir artış ihtimali gündeme geliyor.