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        Haberler Bilgi ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM) MAAŞI ZAMLI 2026 || Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM) MAAŞI ZAMLI 2026 || Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        Zamlı dul ve yetim aylığı yani ölüm maaşı 2026 zam oranları Temmuz ayı öncesinde hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. En çok sorgulananlar arasında ise "Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki 5 aylık enflasyon artış oranı olan yüzde 16,61 doğrultusunda tahmini artış miktarlarını haberimizde derledik. İşte zamlı ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayında enflasyon farkına göre yapılacak zammın öncesinde hak sahipleri baştabelirtilen sorunun cevabına kilitlendi. Merak edenler için en düşük emekli aylığı üzerinden oranlara göre dul ve yetim maaşı ile tahmini zamlı ölüm aylığını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        En düşük emekli maaşı üzerinden oranlara göre ölüm aylığı tablosu şu şekilde:

        Hisse Oranlarına Göre Maaş Dağılımı

        Hak Sahibi ve Durumu Hisse Oranı Alacağı Net Maaş (20.000 TL üzerinden)
        Sadece Eş (Çocuk yok) (Eş çalışmıyor ve kendi emekli maaşı yoksa) %75 15.000 TL
        Sadece Eş (Çocuk yok) (Eş sigortalı çalışıyor veya kendi emekli maaşı varsa) %50 10.000 TL
        Eş ve 1 Çocuk varsa Eş: %50 Çocuk: %25 Eş: 10.000 TL Çocuk: 5.000 TL
        Eş ve 2 Çocuk varsa Eş: %50 Çocuk: %25 Çocuk: %25 Eş: 10.000 TL 1. Çocuk: 5.000 TL 2. Çocuk: 5.000 TL
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        Eş yok, sadece 1 Yetim Çocuk varsa %50 10.000 TL
        Eş yok, birden fazla Yetim Çocuk varsa (Çocuk başına düşen pay) %25 5.000 TL (Çocuk başına)
        Anne veya Baba (Şartları taşıyan ve hak kazanan her biri için) %25 5.000 TL
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        5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı. 6 aylık veriler netleştiğinde kesin zam oranı belli olacak. En düşük emekli aylığına göre 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda tahmini ölüm aylığı oranları şu şekilde:

        Hak Sahibi ve Durumu Hisse Oranı Eski Net Maaş %16,61 Zamlı Yeni Maaş
        Sadece Eş (Çalışmıyor/Emekli değil) %75 15.000 TL 17.491,50 TL
        Sadece Eş (Çalışıyor veya Emekli) %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş ve 1 Çocuk Eş: %50 Çocuk: %25 Eş: 10.000 TL Çocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TL Çocuk: 5.830,50 TL
        Eş ve 2 Çocuk Eş: %50 Çocuk: %25 Çocuk: %25 Eş: 10.000 TL Çocuk: 5.000 TL Çocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TL 1. Çocuk: 5.830,50 TL 2. Çocuk: 5.830,50 TL
        Eş yok, tek 1 Yetim Çocuk %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş yok, birden fazla Çocuk (Çocuk başına) %25 5.000 TL 5.830,50 TL (Çocuk başına)
        Anne veya Baba (Hak kazanan her biri) %25 5.000 TL 5.830,50 TL
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