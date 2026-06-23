ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM) MAAŞI ZAMLI 2026 || Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Zamlı dul ve yetim aylığı yani ölüm maaşı 2026 zam oranları Temmuz ayı öncesinde hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. En çok sorgulananlar arasında ise "Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki 5 aylık enflasyon artış oranı olan yüzde 16,61 doğrultusunda tahmini artış miktarlarını haberimizde derledik. İşte zamlı ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı oranları...
Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:13 Güncelleme:
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Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ayında enflasyon farkına göre yapılacak zammın öncesinde hak sahipleri baştabelirtilen sorunun cevabına kilitlendi. Merak edenler için en düşük emekli aylığı üzerinden oranlara göre dul ve yetim maaşı ile tahmini zamlı ölüm aylığını haberimizde derledik. İşte detaylar...
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En düşük emekli maaşı üzerinden oranlara göre ölüm aylığı tablosu şu şekilde:
Hisse Oranlarına Göre Maaş Dağılımı
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