ÖSYM sınav görevli ücretleri 2026 araştırmaları, YKS oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan öğretmenler ve akademisyenler, 2026 YKS gözetmen ücreti, salon başkanı ve bina sınav sorumlusu ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. İşte 2026 yılı güncel ÖSYM sınav görevli ücretleri ile YKS ödeme tarihine ilişkin son durum...