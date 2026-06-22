ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2026 || YKS gözetmen (görevli) ücreti ne zaman yatacak?
YKS görevli ücretleri 2026 araştırılıyor. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından gözler sınav görevlisi ödemelerine çevrildi. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu ve diğer görevlerde yer alan binlerce kişi, YKS gözetmen ücreti 2026 ne kadar, ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. Memur maaş katsayısına göre güncellenen 2026 ÖSYM sınav görevli ücretleri ve ödeme takvimine ilişkin son gelişmeler haberimizde...
ÖSYM sınav görevli ücretleri 2026 araştırmaları, YKS oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan öğretmenler ve akademisyenler, 2026 YKS gözetmen ücreti, salon başkanı ve bina sınav sorumlusu ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. İşte 2026 yılı güncel ÖSYM sınav görevli ücretleri ile YKS ödeme tarihine ilişkin son durum...
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM görevli ücretlerinin yatış süresi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren genellikle 1 ila 3 hafta (ortalama 7-15 gün) arasındadır.
2026 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Bina Sınav Sorumlusu:
Brüt: 4.163,96
Net %15: 3.507,76
Net %20: 3.299,57
Net %27: 3.008,09
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:
Brüt: 2.775,98
Net %15: 2.338,51
Net %20: 2.199,71
Net %27: 2.005,39
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü):
Brüt: 2.637,18
Net %15: 2.221,58
Net %20: 2.089,73
Net %27: 1.905,12
Bina Yönetici Yardımcısı:
Brüt: 2.359,58
Net %15: 1.987,73
Net %20: 1.869,75
Net %27: 1.704,58
Salon Başkanı / Cezaevi Salon Başkanı:
Brüt: 2.290,18
Net %15: 1.929,27
Net %20: 1.814,76
Net %27: 1.654,45
Yardımcı Engelli Gözetmen:
Brüt: 2.775,98
Net %15: 2.338,51
Net %20: 2.199,71
Net %27: 2.005,39
E-Sınav Salon Başkanı:
Brüt: 1.804,38
Net %15: 1.520,03
Net %20: 1.429,81
Net %27: 1.303,51
E-Sınav Gözetmen:
Brüt: 1.665,59
Gözetmen / Cezaevi Gözetmen:
Brüt: 2.220,78
Net %15: 1.870,81
Net %20: 1.759,77
Net %27: 1.604,31
Yedek Gözetmen:
Brüt: 1.665,59
Net %15: 1.403,11
Net %20: 1.319,83
Net %27: 1.203,24
Net %15: 1.403,11
Net %20: 1.319,83
Net %27: 1.203,24