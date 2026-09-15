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        Haberler Bilgi PMYO 2026 SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

        PMYO 2026 SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

        Polis olma hayali kuran adayların yakından takip ettiği 25. Dönem PMYO sürecinde gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Polis Meslek Yüksekokulu'na kabul için uygulanan fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, değerlendirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama beklenirken, adayların sonuç sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2026 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, sözlü sınav sonuçları hangi tarihte ilan edilecek ve sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte 25. Dönem PMYO sonuçlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Polis Meslek Yüksekokulu’na (PMYO) katılmak isteyen adayların sonuç heyecanı devam ediyor. 25. Dönem PMYO kapsamında başvuru işlemlerini tamamlayan ve fiziki yeterlilik sınavı ile sözlü mülakat aşamalarında ter döken adaylar, değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte duyurulacak? PMYO sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte Polis Akademisi’nin açıklamaları doğrultusunda sonuç sürecine dair merak edilenler...

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        PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılı 25. Dönem PMYO sürecinde sınav aşamalarını tamamlayan adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakatlara katılan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç duyurusunu bekliyor.

        PMYO mülakat sonuçları henüz resmi olarak erişime açılmadı. Değerlendirme süreci ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından başarılı olan adayların sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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        PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Adayların sonuçlarla ilgili duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden takip etmesi gerekiyor.

        Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, gerekli durumlarda e-Devlet üzerinden erişime açılacak sorgulama ekranından da bilgilerini kontrol edebilecek.

        PMYO RESMİ DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

        Polis Akademisi tarafından PMYO mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin her dönem için geçerli olan kesin bir takvim bulunmuyor. Ancak önceki yıllardaki sonuç açıklama süreçleri incelendiğinde, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin birkaç hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

        Adayların sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin gelişmeleri Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

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        #PMYO
        #PMYO sözlü mülakat sonuçları
        #PMYO sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı
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