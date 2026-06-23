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        Haberler Bilgi Polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2026 Temmuz zammı sonrası polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son hesaplamalar

        Polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2026 Temmuz zammı sonrası polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son hesaplamalar

        Polis maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı sonucunda belli olacak. Zam oranları belli olmadan polisler ve yakınları 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda hazırlanan tahmini zam oranlarını merak edip araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte tahmini polis zammı oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        Polis maaş zammı 2026 Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranları doğrultusunda belli olacak. Bununla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ışığında tahmini zam oranları hesaplamndı. Yapılan hesaplamları sizlerle haberimizde paylaştık. Peki, zamlı polis maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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        Tahmini Maaş Tablosu

        Unvan (Derece) Mevcut Maaş (TL) Tahmini zamlı maaş
        Şube Müdürü (1/4) ₺76.659,00 ₺89.392,06
        Başkomiser (3/1) ₺74.490,00 ₺86.862,79
        Polis Memuru (8/1) ₺68.084,00 ₺79.392,75
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