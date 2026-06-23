Polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2026 Temmuz zammı sonrası polis maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son hesaplamalar
Polis maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı sonucunda belli olacak. Zam oranları belli olmadan polisler ve yakınları 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda hazırlanan tahmini zam oranlarını merak edip araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte tahmini polis zammı oranları...
Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:57 Güncelleme:
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Polis maaş zammı 2026 Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranları doğrultusunda belli olacak. Bununla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ışığında tahmini zam oranları hesaplamndı. Yapılan hesaplamları sizlerle haberimizde paylaştık. Peki, zamlı polis maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
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Tahmini Maaş Tablosu
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