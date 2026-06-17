Reyting sonuçları 16 Haziran Salı || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte detaylı liste
Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Show TV'de ekrana gelen Düğün Dernek - Sünnet, Survivor Ünlüler Gönüllüler ve Fransa - Senegal Dünya Kupası Grup Maçı listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel reyting sonuçları...
Giriş: 17 Haziran 2026 - 07:50 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için 16 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 16 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI