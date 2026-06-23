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        Haberler Bilgi Gündem ROBLOX son dakika açıldı mı? Roblox ne zaman açılacak, son durum ne? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı?

        ROBLOX son dakika açıldı mı? Roblox ne zaman açılacak, son durum ne?

        Roblox açıldı mı, erişim yasağı kalktı mı? Sosyal medyada yayılan iddialar milyonlarca oyuncuyu yeniden heyecanlandırdı. Platformun Türkiye'de yeniden erişime açıldığı yönündeki paylaşımların ardından kullanıcılar Roblox'a giriş yapmayı denerken, gözler BTK ve yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? İşte Roblox'un Türkiye'deki son durumuna ilişkin merak edilen gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan erişim iddiaları sonrası binlerce kullanıcı platformun yeniden kullanıma açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. BTK erişim yasağı kararında son durum ve Roblox'un Türkiye'deki geleceğine ilişkin beklentiler, oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. İşte Roblox hakkında öne çıkan son bilgiler...

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        ROBLOX AÇILDI MI, SON DURUM NE?

        Türkiye’de erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Roblox hakkında son günlerde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle 18 Haziran 2026 tarihinde platformun yeniden erişime açıldığı yönündeki haberler ve paylaşımlar, kullanıcılar arasında yoğun ilgi gördü.

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        ROBLOX TÜRKİYE SON DURUM NEDİR?

        Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmadığı son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle uygulanan erişim engeli sonrasında kullanıcılar sürecin nasıl ilerlediğini yakından izlemeye devam ediyor.

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        ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

        Roblox’un Türkiye’de ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin kullanıcıların merakı sürüyor. Mevcut durumda Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?

        Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 7 Ağustos 2024 tarihli karar ile popüler oyun platformu için erişim engeli getirilmişti.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

        Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.

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