ROBLOX SON DURUM GELİŞMELERİ || Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?
Roblox'un yeniden erişime açıldığına ilişkin iddialar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, milyonlarca oyuncu platforma giriş yapmayı denedi. Bu kapsamda, "Roblox açıldı mı?", "BTK erişim yasağını kaldırdı mı?" ve "Roblox ne zaman açılacak?" soruları yeniden en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. İşte Roblox'a ilişkin son gelişmeler...
Türkiye'de yaklaşık iki yıldır erişim engeli bulunan çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili sosyal medyada dolaşıma giren "yasak kaldırıldı" iddiaları yeniden gündem oldu. Binlerce kullanıcı "Roblox açıldı mı?", "Türkiye'de erişim engeli kalktı mı?" sorularına yanıt ararken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarında erişim engelinin sürdüğü görüldü. Peki Roblox Türkiye'de açıldı mı, resmi açıklama var mı ve erişim engeli ne zaman kaldırılacak? İşte son durum...
ROBLOX AÇILDI MI?
Türkiye’de erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Roblox hakkında son günlerde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle 18 Haziran 2026 tarihinde platformun yeniden erişime açıldığı yönündeki haberler ve paylaşımlar, kullanıcılar arasında yoğun ilgi gördü.
ROBLOX TÜRKİYE SON DURUM NEDİR?
Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmadığı son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle uygulanan erişim engeli sonrasında kullanıcılar sürecin nasıl ilerlediğini yakından izlemeye devam ediyor.
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?
Roblox’un Türkiye’de ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin kullanıcıların merakı sürüyor. Mevcut durumda Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 7 Ağustos 2024 tarihli karar ile popüler oyun platformu için erişim engeli getirilmişti.
ROBLOX NEDEN KAPANMIŞTI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.