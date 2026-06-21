Türkiye'de yaklaşık iki yıldır erişim engeli bulunan çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili sosyal medyada dolaşıma giren "yasak kaldırıldı" iddiaları yeniden gündem oldu. Binlerce kullanıcı "Roblox açıldı mı?", "Türkiye'de erişim engeli kalktı mı?" sorularına yanıt ararken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarında erişim engelinin sürdüğü görüldü. Peki Roblox Türkiye'de açıldı mı, resmi açıklama var mı ve erişim engeli ne zaman kaldırılacak? İşte son durum...