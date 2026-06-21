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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı 21 Haziran 2026 - Pazar Günü - Dün akşam! 5+1 büyük ikramiye devretti! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı 21 Haziran 2026 Pazar! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 21 Haziran 2026 Pazar tarihli Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişinde büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Şans Topu sonucu sorgulama ekranı da en çok ziyaret edilen sayfalar arasında yer aldı. Peki, 21 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır? İşte Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiye kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Çekilişe katılan vatandaşlar, kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini araştırmaya başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş canlı olarak gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı aramaları sıklaştı. İşte 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

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        21 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        21 Haziran 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı ve sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı da belli oldu.

        İşte Şans Topu çekiliş sonuçları:

        1 - 4 - 19 - 22 - 30 + 5

        Süper Loto sonuçlarına göre 5+1 büyük ikramiye (3.037.787,54 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.

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        21 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular, kuponlarında yer alan numaraları kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor.

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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