ŞOK 24 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Yarın ŞOK markette neler satışa çıkıyor? Bu hafta ŞOK markete Klima, Robot Süpürge, Kahve Makinesi geliyor!

ŞOK’un 24-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yarından itibaren raflarda yerini alacak. Haftanın ilk kataloğunda ev tekstilinden küçük ev aletlerine, klima modellerinden mutfak ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Çift Kişilik Pamuklu Pike, FujiPlus 18.000 ve 12.000 BTU klima seçenekleri, Otomatik Karıştırıcı, Buharlı Kırışık Giderici, Rendeli Blender Seti, Tam Otomatik Kahve Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Su Isıtıcı, Su Sebili ve Paslanmaz Çelik Çay Makinesi bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. İşte 24 Haziran itibarıyla ŞOK mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünlerin tam listesi...