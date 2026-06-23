Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 24 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Yarın ŞOK markette neler satışa çıkıyor? Bu hafta ŞOK markete Klima, Robot Süpürge, Kahve Makinesi geliyor!

        ŞOK 24 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Yarın ŞOK markette neler satışa çıkıyor? Bu hafta ŞOK markete Klima, Robot Süpürge, Kahve Makinesi geliyor!

        ŞOK'un yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 24-30 Haziran tarihleri arasında ŞOK mağazalarında geçerli olacak katalogda; kahve makineleri, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, çay ve su hazırlama ürünleri ile ev yaşamına yönelik birçok indirimli ürün yer alıyor. Bu hafta katalogda Tam Otomatik Kahve Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Su Isıtıcı, Su Sebili ve Paslanmaz Çelik Çay Makinesi gibi dikkat çeken ürünler öne çıkıyor. İşte ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin kategori kategori tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 16:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ŞOK’un 24-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yarından itibaren raflarda yerini alacak. Haftanın ilk kataloğunda ev tekstilinden küçük ev aletlerine, klima modellerinden mutfak ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Çift Kişilik Pamuklu Pike, FujiPlus 18.000 ve 12.000 BTU klima seçenekleri, Otomatik Karıştırıcı, Buharlı Kırışık Giderici, Rendeli Blender Seti, Tam Otomatik Kahve Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Su Isıtıcı, Su Sebili ve Paslanmaz Çelik Çay Makinesi bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. İşte 24 Haziran itibarıyla ŞOK mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünlerin tam listesi...

        2

        ŞOK 24 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Hellim Peyniri 225 g 99,50 TL

        Yayla ve Ova Çiçek Balı Çıtkapak 350 g 299 TL

        Çokokrem Kase 400 g 99 TL

        Tchibo Filtre Kahve 250 g 249 TL

        Superfresh Orman Meyveleri 300 g 189 TL

        3

        Saç Köpüğü 199 TL

        Yüz Temizleme Jeli Toniği 200 ml 129 TL

        Raid Elektro Likit Sistem 249 TL

        Bingo Matik 10 kg 399 TL

        Asperox Yüzey Temizleyici 129 TL

        4

        Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 26.999 TL

        FujiPlus 18.000 BTU Klima 33.500 TL

        FujiPlus 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 24.500 TL

        Ledli Cımbız 119 TL

        Dikey El Süpürgesi 2.799 TL

        Sürahili Smoothie Blender 1.999 TL

        Buharlı Kırışık Giderici 1.499 TL

        5

        Kelebek Kurutmalık 799 TL

        Ütü Masası 999 TL

        Pedallı Temizlik Seti 599 TL

        Tablet Mop 349 TL

        Spreyli Camsil 149 TL

        Banyo Matı 100 TL

        İki Katlı Tekerlekli Organizer 219 TL

        6

        Çift Kişilik Pamuklu Pike 399 TL

        Tek Kişilik Pamuklu Pike 349 TL

        Kadın Şort Ham Bez 279 TL

        Lastikli Çarşaf Seti 399 TL

        Visco Dolgulu Yastık 249 TL

        Mıknatıslı Termos Çanta 199 TL

        Kadın Kalın Askılı Şortlu Takım 349 TL

        7

        Şarjlı Çit/Çim Kesme Makinesi 899 TL

        Şarjlı Budama Makası 1.190 TL

        Tavan Boyası 599 TL

        İç Cephe Boyası 499 TL

        Şerit Metre 100 TL

        Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 299 TL

        4+1 Merdiven 999 TL

        8
        9
        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!