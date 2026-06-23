ŞOK 24 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Yarın ŞOK markette neler satışa çıkıyor? Bu hafta ŞOK markete Klima, Robot Süpürge, Kahve Makinesi geliyor!
ŞOK'un yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 24-30 Haziran tarihleri arasında ŞOK mağazalarında geçerli olacak katalogda; kahve makineleri, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, çay ve su hazırlama ürünleri ile ev yaşamına yönelik birçok indirimli ürün yer alıyor. Bu hafta katalogda Tam Otomatik Kahve Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Su Isıtıcı, Su Sebili ve Paslanmaz Çelik Çay Makinesi gibi dikkat çeken ürünler öne çıkıyor. İşte ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin kategori kategori tam listesi...
ŞOK’un 24-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yarından itibaren raflarda yerini alacak. Haftanın ilk kataloğunda ev tekstilinden küçük ev aletlerine, klima modellerinden mutfak ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Çift Kişilik Pamuklu Pike, FujiPlus 18.000 ve 12.000 BTU klima seçenekleri, Otomatik Karıştırıcı, Buharlı Kırışık Giderici, Rendeli Blender Seti, Tam Otomatik Kahve Makinesi, Filtre Kahve Makinesi, Su Isıtıcı, Su Sebili ve Paslanmaz Çelik Çay Makinesi bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. İşte 24 Haziran itibarıyla ŞOK mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünlerin tam listesi...
ŞOK 24 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Hellim Peyniri 225 g 99,50 TL
Yayla ve Ova Çiçek Balı Çıtkapak 350 g 299 TL
Çokokrem Kase 400 g 99 TL
Tchibo Filtre Kahve 250 g 249 TL
Superfresh Orman Meyveleri 300 g 189 TL
Saç Köpüğü 199 TL
Yüz Temizleme Jeli Toniği 200 ml 129 TL
Raid Elektro Likit Sistem 249 TL
Bingo Matik 10 kg 399 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 129 TL
Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 26.999 TL
FujiPlus 18.000 BTU Klima 33.500 TL
FujiPlus 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 24.500 TL
Ledli Cımbız 119 TL
Dikey El Süpürgesi 2.799 TL
Sürahili Smoothie Blender 1.999 TL
Buharlı Kırışık Giderici 1.499 TL
Kelebek Kurutmalık 799 TL
Ütü Masası 999 TL
Pedallı Temizlik Seti 599 TL
Tablet Mop 349 TL
Spreyli Camsil 149 TL
Banyo Matı 100 TL
İki Katlı Tekerlekli Organizer 219 TL
Çift Kişilik Pamuklu Pike 399 TL
Tek Kişilik Pamuklu Pike 349 TL
Kadın Şort Ham Bez 279 TL
Lastikli Çarşaf Seti 399 TL
Visco Dolgulu Yastık 249 TL
Mıknatıslı Termos Çanta 199 TL
Kadın Kalın Askılı Şortlu Takım 349 TL