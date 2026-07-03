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        Haberler Bilgi Ekonomi Son dakika haberi: EMEKLİ ZAMMI belli oldu! Yeni Memur, Bağkur ve 4a/4b SSK emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Emekli maaşı hesaplama tablosu

        Son dakika haberi: EMEKLİ ZAMMI belli oldu! Yeni Memur, Bağkur ve 4a/4b SSK emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Emekli maaşı hesaplama tablosu

        Emekli maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enlasyon oranlarının açıklanmasının ardından bir önceki Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 olarak tespit edildi. Buna göre Bağkur ve SSK 4a/4b emekli maaşlarına da bu oranda zam yapılacak. Peki, yeni memur, Bağkur ve 4a/4b SSK emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel hesaplamaları haberimizde derledik. Bilindiği üzere Bağkur ve SSK emekli maaşlarına kök maaş üzerinden yapılıyor. Zam sonrasında emekli kök maaşı TBMM tarafından belirlenen en düşük emekli maaşının altında kalan emekliler en düşük emekli maaşını alacaklar. Merak edenler için emekli maaş hesaplama tablosunu haberimizde derledik. İşte, memur, Bağkur ve 4a/4b SSK emeklisi maaşı tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR OLDU?

        TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 oldu.

        Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 17,76, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 13,51 oranında zam yapılacak.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 5 ayına ilişkin zam tablosu şekillenmişti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde TÜFE’deki kümülatif artış yüzde 16,60 olarak gerçekleşmişti.

        Haziran enflasyon oranı ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 17,76 oldu.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

        Kesinleşen 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı tablosu şu şekilde:

        Emekli grubu 2026 Ocak kök aylık Ocak-Haziran 2026’da ödenen aylık 2026 Temmuz kök aylık Temmuz-Aralık 2026’da ödenecek aylık
        SSK (2008 öncesi) 21.481 TL 21.481 TL 25.296 TL 25.296 TL
        SSK (2008 sonrası) 7.753 TL 20.000 TL 9.130 TL 23.552 TL
        SSK Tarım (2008 sonrası) 5.817 TL 20.000 TL 6.850 TL 23.552 TL
        BAĞ-KUR Esnaf (2008 sonrası) 8.260 TL 20.000 TL 9.727 TL 23.552 TL
        BAĞ-KUR Tarım (2008 sonrası) 6.529 TL 20.000 TL 7.689 TL 23.552 TL
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        EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        2026 Ocak zammı ile 27,772 TL olan en düşük memur emekli aylığı, 2026 Temmuz zammı ile 31,527 Tl oldu.

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