Son dakika haberi: EMEKLİ ZAMMI belli oldu! Yeni Memur, Bağkur ve 4a/4b SSK emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Emekli maaşı hesaplama tablosu
Emekli maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enlasyon oranlarının açıklanmasının ardından bir önceki Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 olarak tespit edildi. Buna göre Bağkur ve SSK 4a/4b emekli maaşlarına da bu oranda zam yapılacak. Peki, yeni memur, Bağkur ve 4a/4b SSK emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel hesaplamaları haberimizde derledik. Bilindiği üzere Bağkur ve SSK emekli maaşlarına kök maaş üzerinden yapılıyor. Zam sonrasında emekli kök maaşı TBMM tarafından belirlenen en düşük emekli maaşının altında kalan emekliler en düşük emekli maaşını alacaklar. Merak edenler için emekli maaş hesaplama tablosunu haberimizde derledik. İşte, memur, Bağkur ve 4a/4b SSK emeklisi maaşı tablosu...
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:44 Güncelleme:
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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 oldu.
Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 17,76, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 13,51 oranında zam yapılacak.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 5 ayına ilişkin zam tablosu şekillenmişti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde TÜFE’deki kümülatif artış yüzde 16,60 olarak gerçekleşmişti.
Haziran enflasyon oranı ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 17,76 oldu.